Китай направит на Украину представителя для консультаций

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай направит представителя на Украину и в другие страны для консультаций по политическому урегулированию кризиса, сообщила государственная телекомпания CCTV 26 апреля.

Там подчеркнули, что Си Цзиньпин сделал это заявление во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся ранее в этот день.

По словам Си, Китай сосредоточится на содействии мирным переговорам и приложит усилия для скорейшего прекращения огня.

Лидер КНР также заявил, что Пекин готов вместе с Киевом работать над продвижением взаимовыгодного двустороннего сотрудничества вне зависимости от того, как изменится международная обстановка.

Ранее, 6 апреля, во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине Си Цзиньпин отметил, что чудодейственного средства для разрешения кризиса на Украине нет, а сторонам конфликта нужно создавать условия для мирных переговоров.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.