Реклама
Прямой эфир
Авто
В России выросли продажи электромобилей частным и корпоративным клиентам
Экономика
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Общество
МЧС заявило о ликвидации всех пожаров в Свердловской области за исключением Сосьвы
Мир
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Мир
Россия объявила 10 норвежских дипломатов персонами нон грата
Политика
Совфед одобрил закон о пожизненном наказании за госизмену
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму
Мир
Акции американского банка First Republic рухнули на 22%
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
Общество
В Крыму заявили о завершении сложных этапов по восстановлению Крымского моста
Происшествия
В Северной Осетии 50 человек устроили массовую драку
Мир
Пентагон заявил о полученных преимуществах для возможного конфликта с КНР из-за Украины
Общество
Суд арестовал россиянина Довганя по делу о госизмене

Китай направит на Украину представителя для консультаций

Си Цзиньпин: Китай направит представителя на Украину для консультаций по урегулированию кризиса
0
Фото: Global Look Press/Xie Huanchi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай направит представителя на Украину и в другие страны для консультаций по политическому урегулированию кризиса, сообщила государственная телекомпания CCTV 26 апреля.

Там подчеркнули, что Си Цзиньпин сделал это заявление во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся ранее в этот день.

По словам Си, Китай сосредоточится на содействии мирным переговорам и приложит усилия для скорейшего прекращения огня.

Лидер КНР также заявил, что Пекин готов вместе с Киевом работать над продвижением взаимовыгодного двустороннего сотрудничества вне зависимости от того, как изменится международная обстановка.

Оставайтесь на линии: почему Зеленский до сих пор не созвонился с Си
В Киеве говорят о сложностях в организации переговоров

Ранее, 6 апреля, во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине Си Цзиньпин отметил, что чудодейственного средства для разрешения кризиса на Украине нет, а сторонам конфликта нужно создавать условия для мирных переговоров.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023