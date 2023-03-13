В чем Си: в КНР переизбрали председателя и обновили правительство

В Китае завершилась ежегодная парламентская сессия, по итогам которой правительство страны отчасти обновилось . Впрочем, председатель КНР Си Цзиньпин, стоящий у руля Китая с 2013 года, был переизбран на третий срок . В своей речи на закрытии сессии 13 марта Си заявил о необходимости сбалансировать рост экономики с интересами национальной безопасности, а также направить страну на путь самообеспечения в науке и технике. Кроме того, китайский лидер призвал «неуклонно продвигать» процесс воссоединения с Тайванем. О том, кто поведет КНР в новую пятилетку и какие задачи перед собой поставил Пекин, — в материале «Известий» .

К «великой стальной стене»

Формально выступление председателя КНР Си Цзиньпина стало финальным штрихом ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая продолжалась в Пекине с 5 марта. Но фактически — ввиду того, что на этой сессии самого товарища Си (причем единогласно, всеми 2952 голосами «за») переизбрали на третий пятилетний срок председателем КНР, — его обращение определенно выглядело как программная речь о будущих планах страны. При этом ее главным посылом стала необходимость сбалансировать экономический рост с интересами безопасности.

— Безопасность — это основа развития . Стабильность — это предварительное условие процветания. У нас должен быть комплексный системный подход к обеспечению национальной безопасности. Нам необходимо улучшить государственное управление и разработать целостную систему национальной безопасности , — отметил китайский лидер.

Трансляция переизбрания Си Цзиньпина на пост председателя КНР на одном из уличных экранов в Пекине Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Он пообещал, что «превратит вооруженные силы в великую стальную стену, которая эффективно защищает национальный суверенитет, безопасность и наши интересы в области развития» . И, конечно, страна не намерена жалеть на это денег: несколькими днями ранее депутаты ВСНП одобрили проект бюджета на этот год — он предусматривает увеличение военных расходов на 7,2%, примерно до $224,8 млрд.

Против кого Китаю необходимо крепить оборону на фоне нынешних геополитических трений было понятно и без упоминания конкретных стран. Хотя иногда китайские официальные лица не стеснялись прямо признавать, что речь идет о США. Так, несколькими днями ранее глава МИД Китая Цинь Ган отметил, что именно усилия Вашингтона по сдерживанию интересов Пекина могут подтолкнуть соперничающие сверхдержавы к «конфликту и конфронтации».

Одной из главных «красных линий» в этом плане для китайцев всегда было вмешательство США в дела Тайваня , который Пекин именует «неотъемлемой частью китайской территории». Как заявил 13 марта Си Цзиньпин, КНР намерена «неуклонно продвигать» процесс воссоединения с островом, но при этом продолжит решительно выступать против вмешательства внешних сил в вопрос Тайваня.

Фото: REUTERS/Ann Wang

К слову, как писала гонконгская газета South China Morning Post, в условиях напряженности вокруг острова во время сессии ВСНП депутаты, они же члены Народно-освободительной армии Китая (НОАК), даже предлагали принять законодательство военного времени. Но пока с этим в Пекине, очевидно, решили не спешить .

Ли ушел, да здравствует Ли

По итогам сессии Китай, оставив на месте прежнего председателя, заметно обновил состав правительства. Как и ожидалось еще со времени XX съезда Компартии Китая осенью прошлого года, новым премьером Госсовета стал Ли Цян (фамилия которого переводится как «сильный» или «мощный»). 63-летний Ли сменил на этом посту ушедшего на пенсию 67-летнего Ли Кэцяна, которого западная пресса порой рисовала в качестве идеологического противника председателя Си.

Про нового Ли такого не скажешь. Будучи главой администрации Си Цзиньпина в годы его работы в провинции Чжэцзян в первой половине 2000-х, впоследствии Ли Цян, до нынешнего назначения занимавший должность секретаря шанхайского горкома КПК, остался верным сторонником китайского лидера . Публике он запомнился прежде всего введением двухмесячного локдауна в Шанхае менее года назад в рамках проводимой председателем Си политики «нулевой терпимости» к COVID-19.

Си Цзиньпин и Ли Цян Фото: REUTERS/Greg Baker

Теперь же в руки этого человека вверено экономическое благополучие второй экономики мира и задача ее восстановления после трех лет пандемии . Выступая на пресс-конференции 13 марта, премьер Ли сказал, что достичь целевого показателя экономического роста в 5%, установленного на этот год, будет непросто, но китайское правительство введет политику стимулирования спроса и инвестиций.

Еще несколько лет назад КНР поставила задачу отойти в экономическом росте от излишнего упора на экспорт и внешние инвестиции, перенеся центр тяжести на внутреннее потребление. Однако, следуя логике выдвинутой Си Цзиньпином теории «двух циркуляций» (внутренней и внешней), при большем упоре на развитие спроса внутри страны Китай не откажется и от качественного совершенствования своих внешнеэкономических связей как в плане торговли товарами, так и в сфере услуг и привлечения иностранных инвестиций.

Кроме того, премьер Ли подчеркнул важность переключения экономических акцентов на высококачественное развитие в сфере науки и технологий , что стало абсолютно созвучно данному в тот же день обещанию председателя Си направить страну на путь «самообеспечения и силы в науке и технике».

Фото: ТАСС/Zuma

На фоне запрета на экспорт Китаю передовых чипов и других препон в сфере технологий задача добиться полной опоры на собственные силы (своего рода импортозамещение) в этой сфере вошла для Пекина в разряд абсолютного императива. Однако, по мнению главного азиатского валютного стратега Mizuho Bank в Гонконге Кена Чонга, добиться этого будет непросто.

— Напряженность в отношениях между Китаем и США останется препятствием для роста и развития КНР из-за запрета экспорта высокотехнологичной продукции. Несмотря на благоприятную политику поддержки высокотехнологичного сектора, Китаю потребуется время, чтобы достичь самообеспеченности высокотехнологичной цепочкой поставок и модернизации отраслей , — заметил он.

Назначенцы новые и не очень

Депутаты ВСНП также утвердили новых вице-премьеров, членов Госсовета, министров и руководителей комитетов. Одним из самых резонансных назначенцев стал новый министр обороны генерал Ли Шанфу, который оказался первым за десятилетия главой этого ведомства без боевого опыта . Но зато именно он считается ключевой фигурой в модернизации НОАК: будучи экспертом по военно-воздушным и космическим силам, он принимал активное участие в военно-космической программе Китая. С этой точки зрения его назначение подтвердило взятый Си Цзиньпином курс на глубокое научно-техническое преобразование военных возможностей армии.

Фото: REUTERS/Greg Baker Чжан Юся, новоизбранный заместитель председателя центрального военного совета КНР, приносит присягу вместе с членами центрального военного совета Хэ Вэйдуном и Ли Шанфу

— Думаю, что в качестве главы минобороны Ли будет уделять основное внимание современным типам вооружений и военным технологиям . Это сейчас общее направление развития военной науки, и для этого совсем не обязательно иметь военный опыт, — считает профессор РУДН, китаист Андрей Виноградов.

Примечательной деталью биографии Ли Шанфу стало его нахождение под санкциями США с 2018 года за покупку российских С-400 и Су-35. Многие российские СМИ сделали из этого вывод, что раз новый министр умеет работать с Россией (куда, к слову, уже на следующей неделе, по неподтвержденной информации, приедет с визитом сам Си Цзиньпин), то военно-техническое сотрудничество Москвы и Пекина интенсифицируется .

Свои выводы сделали и американские СМИ. Как написало агентство Bloomberg, назначение Ли Шанфу может осложнить и без того напряженные отношения Пекина и Вашингтона , которые не поддерживают контактов представителей министерств обороны с ноября.

Заключительное заседание Всекитайского собрания народных представителей в Большом зале народных собраний в Пекине, 13 марта 2023 года Фото: REUTERS/Noel Celis

Впрочем, ключевые для китайской экономики персоналии остались прежними. Невзирая на негласную традицию отправлять заслуженных партийцев на пенсию в возрасте 65 лет, достигший этого возраста И Ган сохранил пост управляющего Народным банком Китая, а министр финансов Лю Кун и глава министерства коммерции Ван Вэньтао остались на своих местах.