Закрыть воротами: ЕС активизирует борьбу с влиянием КНР в мире

Международная инициатива Евросоюза под названием Global Gateway, задуманная как глобальная альтернатива китайскому мегапроекту «Пояс и путь», обретает четкие контуры . На следующей неделе в ЕС намерены окончательно утвердить порядка 70 приоритетных инфраструктурных проектов за рубежом на ближайший год. Удастся ли этому европейскому проекту стать серьезным конкурентом китайским инвестициям в мире — в материале «Известий».

В пику Китаю

Первое четко артикулированное намерение повысить конкурентоспособность европейских государств и их политический вес на международной арене за счет развития глобальной сети проектов в третьих странах было оглашено еще летом 2021 года . Именно тогда еврочиновникам поручили проработать инициативу по взаимодействию ЕС с партнерами во всем мире в сфере инфраструктурных проектов, цифровых технологий, транспорта и энергетики (прежде всего зеленой). Тогда в Брюсселе сочли, что, помогая слаборазвитым странам ускорить их переход к зеленым и цифровым технологиям, Европа поможет и себе, усилив как торговые связи, так и глобальное влияние блока.

Закрыть воротами Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европарламента в октябре 2022 года Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth

К декабрю 2021 года идее придумали красивое название — Global Gateway («Глобальные врата») и определили бюджет в €300 млрд , которые Еврокомиссия решила собрать до 2027-го через Европейский фонд устойчивого развития, другие европейские финансовые институты и фонды развития, а также с помощью частного бизнеса.

При этом еврочиновники с самого начала не скрывали: это детище Евросоюза задумывается не только как чисто экономический проект, но и как геополитическая альтернатива китайскому мегапроекту «Пояс и путь» .

«Когда в 2020 году африканцев спросили, какой партнер оказал наиболее положительное влияние на их страны, только 10% упомянули ЕС. 47% сказали, что Китай», — не без зависти к влиянию КНР говорила в свое время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, поясняя, почему Европе нужно инвестировать не только в страны «Восточного партнерства» и Балканы, с которых начинался Global Gateway, но и в государства Африки, Азии и Латинской Америки. То есть туда, где особенно сильно китайское экономическое влияние.

Закрыть воротами Участок лаосско-китайской железной дороги в китайской провинции Юньнань, построенный в рамках проекта «Пояс и путь» в 2021 году Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Guansen

Явным камнем в адрес Пекина было и утверждение той же фон дер Ляйен: «Мы хотим создавать связи, а не зависимости» . Как известно, на Западе Китай часто винят в намеренном формировании долговых ловушек для небогатых стран, включая Черногорию и Шри-Ланку, за счет подключения их к экономически неустойчивым совместным проектам. Пекин, разумеется, такие упреки неизменно опровергал, настаивая, что «Пояс и путь» создает исключительно возможности, а не риски. Это отчасти признавали и независимые аналитики: отмечая, что китайские кредиты, как правило, предоставляются с более высокими процентными ставками, чем западные, эксперты говорили и о том, что нарратив о «долговой ловушке» в значительной степени необоснован.

Наконец, еще одним свидетельством того, что запланированная европейцами инфраструктурная сеть — не что иное, как попытка оспорить влияние Китая, часто в глаза и за глаза именуемого автократией, можно счесть и идеологическую подоплеку, которую ЕС прицепил к Global Gateway.

« Это предложение, основанное на ценностях. Наши инвестиции отражают европейские социальные и экологические стандарты », — заявила недавно изданию Foreign Policy комиссар ЕС по международному партнерству Ютта Урпилайнен, подразумевая, что новый флагманский инфраструктурный проект европейцев предложит развивающимся странам жизнеспособную альтернативу в привязке к правильным, по мысли ЕС, ценностям.

Закрыть воротами Солнечная электростанция в Намибии Фото: Global Look Press/XinHua/Musa C Kaseke

Впрочем, если политики считали инвестиции в третьи страны стратегически важными, то бизнес относился к ним скорее как к рискованной и экономически нецелесообразной затее. Очевидно, поэтому перейти от слов к делу у ЕС получилось не быстро.

Неравный старт

В начале этого года проект Global Gatewaу наконец перешел от стадии благих пожеланий к стадии конкретных дел. Как сообщило издание Politico, еврочиновники на пару с бизнесом уже определили порядка 70 приоритетных проектов, которые ЕС начнет осуществлять в нынешнем году . Утвердить финальный шорт-лист еврочиновники намерены на неделе, стартующей 6 февраля. А в ближайшие месяцы в рамках управления Global Gateway в ЕС будет создана специальная консультативная группа для бизнеса.

При этом ряд проектов, половина ресурсов которого предназначена для Африки, уже известен. Среди них, в частности, значится проведение подводного оптоволоконного кабеля для соединения стран Средиземноморья и Северной Африки, строительство плотины и ГЭС в Камеруне, партнерство по развитию инфраструктуры для производства экологически чистого водорода в Намибии с целью его последующего экспорта через порт Уолфиш-Бей.

Закрыть воротами Станция по производству экологически чистого водорода Фото: Global Look Press/dpa/Nicolas Armer

Кроме того, в рамках реализации Global Gatewaу внимание европейцев упало и на одну из важнейших стран всего Африканского континента — ЮАР. 27 января находившийся в Претории главный дипломат ЕС Жозеп Боррель объявил о выделении Южной Африке грантов на сумму в €280 млн для «поддержания политических реформ по зеленому восстановлению» и декарбонизации экономики, зависящей от угля.

Наконец, в список ближайших планов ЕС в рамках реализации Global Gatewaу вошли партнерство в энергетических проектах с Индонезией, проект цифровых коммуникаций на Филиппинах и два проекта в Монголии. А также несколько проектов в регионе, традиционно считающимся сферой интересов и влияния России. В частности, ЕС «вписался» в инвестиции в сфере водорода в Казахстане , планы по улучшению транспортного сообщения в Центральной Азии и гидроэлектростанцию в Таджикистане стоимостью €5 млрд, которая, по замыслам участников, должна уменьшить зависимость региона от российских энергоносителей.

В последний год немалое число аналитиков высказывало сомнения в том, что ЕС может считаться крупным игроком на поле, где всё последнее десятилетие доминировал Китай . С 2005 года КНР инвестировала почти $2,3 трлн в примерно 4 тыс. зарубежных инвестиционных и строительных проектов. А китайский частный технологический гигант Huawei построил около 70% всех сетей 4G в Африке.

При этом на проекты именно «Пояса и пути» пришлось около $370 млрд, подсчитали недавно в Американском институте предпринимательства. Только в 2022 году в рамках этой инициативы Пекин подписал контрактов на сумму около $100 млрд. И это явно дает Китаю приличную фору по сравнению с Евросоюзом, который оказался только в самом начале пути по расширению своего экономического охвата в мире.

Тем не менее, по словам эксперта факультета госуправления и политики Университетского колледжа Корка (Ирландия) Найла Даггана, ЕС по-прежнему остается главным игроком с точки зрения международной помощи в целях развития для регионов Латинской Америки , Африки и Южной Азии.

Закрыть воротами Ветрогенераторы на севере Колумбии Фото: Global Look Press/dpa/Florian Gaertner

— Во многих отношениях Global Gateway — это не новое финансирование, а скорее брендирование текущих проектов государств — членов Евросоюза под флагом ЕС . Это сделано для того, чтобы показать масштаб участия союза как группы, а не отдельных действий государств-членов. И этот проект не столько бросает вызов Китаю, сколько, скорее, реагирует на китайскую политику, такую как «Пояс и путь», который является вызовом на позицию ЕС, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».