Депутат Госдумы оценил разговор Си Цзиньпина с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпин могли в ходе телефонного разговора обсудить подходы Китая к формированию современной международной политики, а также варианты урегулирования конфликта. Об этом депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил в среду, 26 апреля.

Он напомнил, что Китай неоднократно высказывался по украинской тематике.

«Главным источником проблемы он всегда считал тех, кто не готов был предоставить России гарантии безопасности. Пекин также заявлял о том, что если бы позиции Вашингтона были более здравыми, многих проблем, в том числе и украинского кризиса, можно было бы избежать», — сказал Новиков в разговоре с Lenta.Ru.

Кроме этого, Китай выдвигал свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который оказался значительно шире, чем просто декларация о необходимости прекращения военных действий, добавил парламентарий.

Новиков отметил, что если Пекин выступает за урегулирование ситуации, значит, он должен быть открыт к диалогу со всеми участниками конфликта, поэтому разговор Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским после переговоров с президентом России Владимиром Путиным достаточно логичен.

Ранее в этот день Си заявил во время телефонного разговора с Зеленским, что Китай направит представителя на Украину и в другие страны для консультаций по политическому урегулированию кризиса, сообщает телеканал «360».

Позже стало известно, что китайскую делегацию возглавил бывший посол КНР в России, спецпредставитель страны по делам Евразии Ли Хуэй, передает RT.

Руководитель центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков заявил «Известиям», что такой шаг китайской стороны вряд ли повлияет на разрешения конфликта. По его словам, загвоздка в том, что ситуация на Украине управляется странами — членами НАТО, именно от них зависят шаги Киева в вопросе урегулирования ситуации.

26 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва отмечает готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по конфликту на Украине. Вместе с тем она подчеркнула, что Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование кризиса, и выдвигает ультиматумы с заведомо нереалистичными требованиями.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.