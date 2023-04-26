Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Минобороны РФ подтвердило крушение истребителя МиГ-31 в Мурманской области
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $79 впервые с 31 марта
Армия
Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 40 российских военных
Общество
ФСБ пресекла деятельность проукраинских мошеннических call-центров в Москве
Авто
В России выросли продажи электромобилей частным и корпоративным клиентам
Экономика
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Общество
МЧС заявило о ликвидации всех пожаров в Свердловской области, за исключением Сосьвы
Мир
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Мир
Россия объявила 10 норвежских дипломатов персонами нон грата
Политика
Совфед одобрил закон о пожизненном наказании за госизмену
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму
Мир
Акции американского банка First Republic рухнули на 22%
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
Сюжет:

Депутат Госдумы оценил разговор Си Цзиньпина с Зеленским

Депутат Госдумы Новиков назвал логичными переговоры Си Цзиньпина с Зеленским
0
Фото: Global Look Press/XinHua/Ju Peng
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпин могли в ходе телефонного разговора обсудить подходы Китая к формированию современной международной политики, а также варианты урегулирования конфликта. Об этом депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил в среду, 26 апреля.

Он напомнил, что Китай неоднократно высказывался по украинской тематике.

«Главным источником проблемы он всегда считал тех, кто не готов был предоставить России гарантии безопасности. Пекин также заявлял о том, что если бы позиции Вашингтона были более здравыми, многих проблем, в том числе и украинского кризиса, можно было бы избежать», — сказал Новиков в разговоре с Lenta.Ru.

Кроме этого, Китай выдвигал свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который оказался значительно шире, чем просто декларация о необходимости прекращения военных действий, добавил парламентарий.

Новиков отметил, что если Пекин выступает за урегулирование ситуации, значит, он должен быть открыт к диалогу со всеми участниками конфликта, поэтому разговор Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским после переговоров с президентом России Владимиром Путиным достаточно логичен.

Опыт передовой: Владимир Путин посетил штабы в зоне спецоперации
Визит главы государства укрепил позиции командующих группировками российских войск, уверены эксперты

Ранее в этот день Си заявил во время телефонного разговора с Зеленским, что Китай направит представителя на Украину и в другие страны для консультаций по политическому урегулированию кризиса, сообщает телеканал «360».

Позже стало известно, что китайскую делегацию возглавил бывший посол КНР в России, спецпредставитель страны по делам Евразии Ли Хуэй, передает RT.

Руководитель центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков заявил «Известиям», что такой шаг китайской стороны вряд ли повлияет на разрешения конфликта. По его словам, загвоздка в том, что ситуация на Украине управляется странами — членами НАТО, именно от них зависят шаги Киева в вопросе урегулирования ситуации.

26 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва отмечает готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по конфликту на Украине. Вместе с тем она подчеркнула, что Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование кризиса, и выдвигает ультиматумы с заведомо нереалистичными требованиями.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023