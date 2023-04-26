МИД РФ отметил усилия КНР по налаживанию переговорного процесса по Украине

Москва отмечает готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по конфликту на Украине. Об этом 26 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа», — приводит ее слова сайт ведомства.

Захарова отметила, что Украина демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование кризиса, и выдвигает ультиматумы с заведомо нереалистичными требованиями.

«Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив. По их собственному признанию, Минские соглашения были нужны лишь для затягивания времени и накопления наступательного потенциала. Весной 2022 года практически готовые мирные договоренности, на которые стороны вышли по предложению Киева, были внезапно им отвергнуты», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее в этот день председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Китайский лидер сообщил, что направит в Киев своего специального представителя для урегулирования кризисной ситуации.

6 апреля во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине Си Цзиньпин отметил, что чудодейственного средства для разрешения кризиса на Украине нет, сторонам конфликта нужно создавать условия для мирных переговоров. При этом председатель КНР подчеркнул, что позиция Пекина по украинскому вопросу последовательна и понятна, ее сутью является содействие мирным переговорам и дипломатическому урегулированию конфликта.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявление президента Франции о том, что только Китай может «образумить Россию» и вернуть ее за стол переговоров с Украиной, не имеет ничего общего с реальностью. Как отметил Песков, дипломатические способности КНР не повлияют на ситуацию на Украине.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.