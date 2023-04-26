Реклама
Прямой эфир
Авто
В России выросли продажи электромобилей частным и корпоративным клиентам
Экономика
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Общество
МЧС заявило о ликвидации всех пожаров в Свердловской области за исключением Сосьвы
Мир
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Мир
Россия объявила 10 норвежских дипломатов персонами нон грата
Политика
Совфед одобрил закон о пожизненном наказании за госизмену
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму
Мир
Акции американского банка First Republic рухнули на 22%
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
Общество
В Крыму заявили о завершении сложных этапов по восстановлению Крымского моста
Происшествия
В Северной Осетии 50 человек устроили массовую драку
Мир
Пентагон заявил о полученных преимуществах для возможного конфликта с КНР из-за Украины
Общество
Суд арестовал россиянина Довганя по делу о госизмене

МИД РФ отметил усилия КНР по налаживанию переговорного процесса по Украине

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва отмечает готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по конфликту на Украине. Об этом 26 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа», — приводит ее слова сайт ведомства.

Захарова отметила, что Украина демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование кризиса, и выдвигает ультиматумы с заведомо нереалистичными требованиями.

«Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив. По их собственному признанию, Минские соглашения были нужны лишь для затягивания времени и накопления наступательного потенциала. Весной 2022 года практически готовые мирные договоренности, на которые стороны вышли по предложению Киева, были внезапно им отвергнуты», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Оставайтесь на линии: почему Зеленский до сих пор не созвонился с Си
В Киеве говорят о сложностях в организации переговоров

Ранее в этот день председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Китайский лидер сообщил, что направит в Киев своего специального представителя для урегулирования кризисной ситуации.

6 апреля во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине Си Цзиньпин отметил, что чудодейственного средства для разрешения кризиса на Украине нет, сторонам конфликта нужно создавать условия для мирных переговоров. При этом председатель КНР подчеркнул, что позиция Пекина по украинскому вопросу последовательна и понятна, ее сутью является содействие мирным переговорам и дипломатическому урегулированию конфликта.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявление президента Франции о том, что только Китай может «образумить Россию» и вернуть ее за стол переговоров с Украиной, не имеет ничего общего с реальностью. Как отметил Песков, дипломатические способности КНР не повлияют на ситуацию на Украине.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023