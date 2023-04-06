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Песков прокомментировал заявление Макрона о способности Китая «образумить» Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что только Китай может «образумить Россию» и вернуть ее за стол переговоров с Украиной не имеет ничего общего с реальностью. Как заявил 6 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, дипломатические способности КНР не повлияют на ситуацию на Украине.

«Безусловно, Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг. Недавние дипломатические успехи Китая, Пекина это красноречиво продемонстрировали. В случае с Украиной ситуация пока сложная», — заявил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Как отметил Песков, Украина пока не демонстрирует перспектив для мирного урегулирования конфликта.

«Исходя из позиции, официальной и неофициальной, которую декларируют из Киева, пока иных путей для нас, как продолжение СВО, нет», — отметил пресс-секретарь.

Днем ранее, 5 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе официальной поездки в КНР заявил, что Китай может сыграть важную роль в ситуации вокруг Украины благодаря сильным связям с Россией. Визит Макрона продлится с 5 по 8 апреля. Для него это третья официальная поездка в КНР.

4 апреля официальный представитель МИД КНР Мао Нин подтвердила готовность Китая обсуждать политическое урегулирование украинского кризиса с Евросоюзом.

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