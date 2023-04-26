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Востоковед оценил идею отправки китайского спецпредставителя на Украину

Востоковед Котков: КНР не может повлиять на украинский конфликт, так как он управляется НАТО
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Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов
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Отправка на Украину китайского специального представителя вряд ли поможет разрешению конфликта. Таким мнением 26 апреля с «Известиями» поделился руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Ранее в этот день стало известно, что во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Пекин направит своего представителя с визитом на Украину и в другие страны для проведения углубленных консультаций со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса, передает Центральное телевидение Китая.

«Боюсь, что отправка спецпредставителя от Китая никак не повлияет на ситуацию, потому что данный конфликт целиком управляется со стороны НАТО. Китай, может быть, и хотел бы стать посредником и как-то повлиять, но повлиять он никак не может. Вот захотят в НАТО прекратить это дело — прекратят. Не захотят — конфликт будет продолжаться хоть до бесконечности», — заявил Котков.

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Это был первый разговор лидеров Китая и Украины с февраля 2022 года. Зеленский написал в Twitter, что его беседа с Си Цзиньпином была «долгой и содержательной». Украинский президент ожидает, что это даст «мощный толчок развитию двусторонних отношений».

Си Цзиньпин утверждает, что Китай всегда стоял на стороне мира в украинском кризисе. По его словам, основная позиция КНР состоит в том, чтобы содействовать переговорам и установлению мира.

В феврале 2023 года Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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