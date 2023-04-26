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Бывший посол КНР в России возглавил китайскую делегацию по урегулированию конфликта на Украине

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Китайскую делегацию, созданную для урегулирования украинского кризиса, возглавил бывший посол КНР в России, спецпредставитель страны по делам Евразии Ли Хуэй, заявил 26 апреля журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь.

Точная дата прибытия спецпредставителя на территорию Украины не называется.

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Ранее в этот день председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай направит представителя на Украину и в другие страны для консультаций по политическому урегулированию кризиса.

Отмечается, что китайский лидер сделал это заявление во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры также состоялись в среду.

Руководитель центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков заявил «Известиям», что такой шаг китайской стороны вряд ли повлияет на разрешения конфликта. По его словам, загвоздка в том, что ситуация на Украине управляется странами — членами НАТО, именно от них зависят шаги Киева в вопросе урегулирования ситуации.

26 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва отмечает готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по конфликту на Украине. Вместе с тем она подчеркнула, что Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование кризиса, и выдвигает ультиматумы с заведомо нереалистичными требованиями.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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