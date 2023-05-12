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В графике Путина пока нет встречи со спецпредставителем Китая Ли Хуэем
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В графике Путина пока нет встречи со спецпредставителем Китая Ли Хуэем

Песков: в графике Путина пока нет встречи со спецпредставителем Китая Ли Хуэем
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 12 мая, сообщил, что в графике президента РФ Владимира Путина пока нет встречи с бывшим послом КНР в России, спецпредставителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем, который посетит Россию в рамках турне для обсуждения урегулирования украинского кризиса.

«Пока нет такой встречи в графике. По линии дипломатических ведомств это всё будет прорабатываться», — сказал он, отвечая на вопрос «Известий».

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О том, что Ли Хуэй возглавит китайскую делегацию, созданную для урегулирования украинского кризиса, стало известно 26 апреля. Турне начнется с 15 мая. В рамках поездки спецпредставитель Китая посетит Россию, Украину, Польшу, Францию и Германию.

3 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Ли Хуэй много сделал для развития отношений между РФ и КНР, способствовал реализации крупных межгосударственных проектов. Дипломат высоко оценила искреннюю готовность Китая внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем.

Между тем руководитель центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе с «Известиями» отметил, что такой шаг китайской стороны вряд ли повлияет на разрешения конфликта. По его словам, загвоздка в том, что ситуация на Украине управляется странами — членами НАТО, именно от них зависят шаги Киева в вопросе урегулирования ситуации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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