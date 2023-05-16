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Группа шести: смогут ли африканские страны примирить Москву и Киев

Эксперты оценили их идею выступить с инициативой по урегулированию конфликта
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Несколько стран Африки во главе с ЮАР намерены направить делегацию в Москву и Киев для поиска путей мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса после переговоров с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Лунем. Он отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш и руководство Африканского союза проинформированы об этой инициативе. По его словам, в группе стран, которые вышли с ней, — Египет, Замбия, Республика Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР. Эксперты прокомментировали «Известиям», получится ли у африканских стран примирить Москву и Киев.

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Мнения экспертов

Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов:

«Это заявление в первую очередь политическое, его можно только приветствовать, Россия заинтересована в участии в переговорном процессе здравых сил. Не думаю, что странам Африки удастся добиться весомого прогресса в процессе мирного урегулирования, в то же время можно ожидать отдельных решений и подвижек, например по зерновой сделке или исключениям из санкций. Посыл этой инициативы очевиден: африканские страны до сих пор страдают от высоких цен на продовольствие и энергоносители, поэтому они выступают за скорейшее урегулирование конфликта.

Это уже не первая попытка африканских стран влиять на процесс — до этого президент Сенегала Маки Салл посредничал во время переговоров по зерновой сделке, также об интересе к участию в мирном урегулировании заявлял Алжир. Важна поддержка инициативы со стороны Сенегала. Сейчас это один из основных торговых партнеров России в Африке — это $1 млрд экспорта в год. Очевидно, что он заинтересован в нормализации ситуации на мировых рынках».

Профессор кейптаунского Университета Квазулу-Натал Ирина Филатова:

«Насколько я понимаю, там никакого плана по урегулированию пока нет и никакого посредничества пока не предвидится. Вот когда Рамафоса договорится с другими странами, мы посмотрим, что из этого получится. Но у африканских государств нет достаточного веса, чтобы служить посредником между Россией и Украиной. Таким посредником может быть только Китай. Хоть все 50 стран могут поехать, это не повлияет. Сейчас ситуация такая, что все хотят принять участие в урегулировании, но надо реально смотреть на эти вещи. Единственный козырь, который у них есть, — что Африка сейчас нужна всем, но она ничего не может предложить ни в экономическом, ни в политико-дипломатическом плане. Я сомневаюсь, что из этого что-нибудь выйдет».

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Российский политолог, доцент ВШЭ Андрей Суздальцев:

«Сейчас очень почетно быть посредником в рамках тяжелого конфликта, и многие страны тут отметились, включая Турцию, Бразилию и Китай. Это толчок в плане имиджа на международной арене. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже обещал выработать альтернативный китайскому мирный план, но так и не представил. Ватикан по примеру Франции также заявлял о намерениях урегулировать конфликт, но на данный момент есть только один план — китайский. Также мы имеем требования со стороны Украины — так называемая формула мира Зеленского. Свой план выдвигал и президент Бразилии Лула да Силва, также мы слышим заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он может решить проблему между Россией и Украиной за одни сутки. Мы еще не знаем, что предлагает Претория, они не раскрывают своего плана, пока это выглядит как пиар-кампания».

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