К Западу Восток: как проходит миротворческая миссия Китая в Европе

Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй прибывает 26 мая в Москву, чтобы обсудить варианты разрешения конфликта на Украине теперь и с российскими визави. Ранее Ли посетил Киев, Варшаву, Париж, Берлин и Брюссель. Никаких конкретных результатов турне пока не принесло . Впрочем, Пекин и не рассчитывал на достижение немедленного дипломатического прорыва. Тем не менее, считают эксперты, миротворческая затея Пекина — хороший задел на будущее, когда всем сторонам конфликта уже будет не избежать переговоров. Подробнее о том, с чем китайский дипломат приезжает из украинской и европейских столиц в Россию, — в материале «Известий» .

Накапливать доверие

В том, что касается участия в разрешении украинского конфликта, Китай долго запрягал, но быстро поехал . Если в первый год с начала СВО Пекин прилагал максимум усилий, чтобы дистанцироваться от кризиса, то уже этой весной Китай представил мирный план из 12 пунктов. В конце апреля председатель Си Цзиньпин провел первый с начала этих событий телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. И тогда же объявил, что Пекин отправит в Киев своего спецпредставителя для урегулирования кризиса — бывшего посла КНР в России Ли Хуэя .

26 мая, спустя десять дней после начала турне господина Ли, в рамках которого он уже побывал в Киеве, Варшаве, Париже, Берлине и Брюсселе, он приедет в Москву . При этом вся поездка спецпредставителя КНР проходила в закрытом режиме — ни графика встреч, ни продолжительности заранее никто не разглашал. Впрочем, некоторые заявления, отчасти проливающие свет на позиции сторон, по итогам переговоров все-таки прозвучали.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече со специальным представителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем, Киев, Украина Фото: REUTERS/Eduard Kryzhanivskyi

Согласно китайской версии, после встреч в Киеве 16–17 мая с президентом Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями министерств инфраструктуры, энергетики и обороны Украины Ли Хуэй дал понять, что универсального решения для урегулирования конфликта нет и всем сторонам нужно накапливать доверие и создавать условия для завершения боевых действий и начала переговоров .

Итоговые заявления украинской стороны оказались более конкретными. Так, К иев заявил о неприемлемости мирного урегулирования, если оно предусматривает потерю ее территорий или замораживание конфликта . Кроме того, сделав реверанс вежливости посредническим попыткам Китая, Андрей Ермак дал гостю понять: поскольку военные действия идут на территории Украины, то именно украинский мирный план содержит исчерпывающие ответы на все вызовы. « Мы заинтересованы в том, чтобы Китай был привлечен к реализации украинской формулы мира », — подчеркнул Андрей Ермак.

Последующий прием китайского спецпредставителя в Польше, куда Ли Хуэй приехал 19 мая, оказался еще более прохладным . Мир на Украине может быть достигнут только путем вывода российских войск и возвращения «незаконно захваченных территорий», с порога заявил ему замглавы МИД Польши Войцех Гервель, выразив поддержку мирному плану Зеленского «в качестве основы для урегулирования конфликта».

Фото: fmprc.gov.cn Спецпредставитель правительства КНР по евразийским делам Ли Хуэй провел переговоры с заместителем госсекретаря МИД Польши Войцехом Гервелем

При этом Варшава попросила Китай о «конкретной помощи» в обеспечении безопасного функционирования атомной электростанции в Запорожье . А заодно повторила Ли Хуэю излюбленное многими на Западе увещевание о «серьезных последствиях для двусторонних отношений между Европой и Китаем», если Пекин окажет военную поддержку России.

Пои этом в издании Politico появилась информация, что заморозку конфликта по так называемому корейскому сценарию допускают США. И якобы в Белом доме уже прошли обсуждения вероятных линий разграничения.

Неясные компромиссы

Когда Ли Хуэй добрался до Парижа, риторика оказалась иной, нежели в Киеве и в Варшаве . Как сообщил китайский дипломат по итогам встречи с гендиректором по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Франции Фредериком Мондолони, между Китаем и Францией существует «много компромиссов по украинскому вопросу», и недавно «был достигнут компромисс и заложена основа» для урегулирования кризиса и усилий по прекращению боевых действий на основе китайского документа .

Фото: fmprc.gov.cn Спецпредставитель правительства КНР по евразийским делам Ли Хуэй провел в Париже переговоры с генеральным директором по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Франции Фредериком Мондолони

Мондолини не стал это ни подтверждать, ни опровергать, но при этом выразил надежды Парижа, что «Китай и впредь будет играть конструктивную роль в прекращении огня».

Итоги визита в Берлин, ставший следующим пунктом турне, вышли еще более скупыми на конкретику . МИД Германии лишь сообщил, что китайский дипломат пообщался со статс-секретарем ведомства Андреасом Михаэлисом, не поведав ни о тематике переговоров, ни о каких-либо деталях. Примерно то же самое — и в случае с Брюсселем , куда Ли Хуэй перебрался 25 мая, хотя изначально посещение столицы Евросоюза в его графике не указывалось.

Финальной же точкой миротворческих «гастролей» китайского дипломата станет Москва. Сюда, как сообщили на этой неделе в посольстве КНР в России, которое Ли Хуэй возглавлял десять лет до 2019 года, он прибудет уже 26 мая. И проведет встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и его заместителем Михаилом Галузиным . Общий тон бесед и вероятные заявления по итогам наверняка будут умеренно позитивными.

Фото: Chinese Foreign Ministry Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с государственным секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Андреасом Михаэлисом в Берлине, Германия

Как известно, Москва в общем благосклонно отреагировала на китайский документ по конфликту на Украине из 12 пунктов , хотя часть из них прямо противоречит российской позиции. Как дал понять «Известиям» один из дипломатических источников, план КНР слишком неконкретен и скорее выглядит как набор благих пожеланий, потому Москва не увидела оснований его не поддержать.

Почва на будущее

Впрочем, большинство экспертов считают, что никакого пространства для компромисса сейчас нет и ожидать какого-либо дипломатического прорыва на нынешнем этапе нереалистично.

— Тем не менее это не означает, что Китай несерьезно относится к потенциальному посредничеству в установлении мира или что поездка Ли Хуэя на Украину, в Европу и Россию обязательно окажется напрасной , — сказала «Известиям» профессор политологии Университета в Олбани при Госуниверситете Нью-Йорка Чэнь Чэн. — Его поездка направлена не на достижение немедленного дипломатического прорыва, что сейчас практически невозможно, а на подготовку к неизбежному будущему сценарию, когда всем сторонам придется сесть и поговорить .

Фото: РИА Новости/Анна Раткогло

При этом, по словам эксперта, в будущих переговорах, основу для которых Пекин стремится заложить сейчас, ведущую роль хотел бы играть сам Китай . После недавнего успеха в посредничестве между Ираном и Саудовской Аравией усиление дипломатического влияния Пекина на украинском направлении станет важным шагом в укреплении его имиджа как мировой державы и посредника.

— Роль миротворца не только понравится Глобальному Югу, который в значительной степени отказался принять чью-либо сторону [в украинском конфликте], но и завоюет Китаю друзей в некоторых европейских странах , которые не хотят затяжного кризиса на континенте. Китай четко понимает, что этот конфликт определит будущее Европы, и правильно воспринимает некоторые различия в отношении к нему между Польшей с Прибалтикой, Германией с Францией и такой страной, как Венгрия. И он считает, что смог бы добиться соглашения, используя эти разногласия между европейскими державами, — пояснила Чэнь Чэн.

Пекин, по ее мысли, будет довольно щепетильно подходить и к озабоченностям Москвы. В контексте ухудшающихся отношений с США Китай рассматривает Россию как жизненно важного стратегического партнера, и не в его интересах настаивать на каком-либо будущем урегулировании, которое в России могут воспринять как унижение.

— Выбор Ли Хуэя, который широко воспринимается как пророссийский, примечателен, поскольку это признак того, что Китай хочет заверить Россию: ее интересы безопасности не будут проигнорированы . Во время конфликта Китай также оказал России значительную дипломатическую и экономическую поддержку. Всё это поможет ему усадить РФ за стол переговоров в будущем, — считает американский политолог.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев