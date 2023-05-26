К Западу Восток: как проходит миротворческая миссия Китая в Европе
Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй прибывает 26 мая в Москву, чтобы обсудить варианты разрешения конфликта на Украине теперь и с российскими визави. Ранее Ли посетил Киев, Варшаву, Париж, Берлин и Брюссель. Никаких конкретных результатов турне пока не принесло. Впрочем, Пекин и не рассчитывал на достижение немедленного дипломатического прорыва. Тем не менее, считают эксперты, миротворческая затея Пекина — хороший задел на будущее, когда всем сторонам конфликта уже будет не избежать переговоров. Подробнее о том, с чем китайский дипломат приезжает из украинской и европейских столиц в Россию, — в материале «Известий».
Накапливать доверие
В том, что касается участия в разрешении украинского конфликта, Китай долго запрягал, но быстро поехал. Если в первый год с начала СВО Пекин прилагал максимум усилий, чтобы дистанцироваться от кризиса, то уже этой весной Китай представил мирный план из 12 пунктов. В конце апреля председатель Си Цзиньпин провел первый с начала этих событий телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. И тогда же объявил, что Пекин отправит в Киев своего спецпредставителя для урегулирования кризиса — бывшего посла КНР в России Ли Хуэя.
26 мая, спустя десять дней после начала турне господина Ли, в рамках которого он уже побывал в Киеве, Варшаве, Париже, Берлине и Брюсселе, он приедет в Москву. При этом вся поездка спецпредставителя КНР проходила в закрытом режиме — ни графика встреч, ни продолжительности заранее никто не разглашал. Впрочем, некоторые заявления, отчасти проливающие свет на позиции сторон, по итогам переговоров все-таки прозвучали.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече со специальным представителем Китая по делам Евразии Ли Хуэем, Киев, Украина
Согласно китайской версии, после встреч в Киеве 16–17 мая с президентом Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями министерств инфраструктуры, энергетики и обороны Украины Ли Хуэй дал понять, что универсального решения для урегулирования конфликта нет и всем сторонам нужно накапливать доверие и создавать условия для завершения боевых действий и начала переговоров.
Итоговые заявления украинской стороны оказались более конкретными. Так, Киев заявил о неприемлемости мирного урегулирования, если оно предусматривает потерю ее территорий или замораживание конфликта. Кроме того, сделав реверанс вежливости посредническим попыткам Китая, Андрей Ермак дал гостю понять: поскольку военные действия идут на территории Украины, то именно украинский мирный план содержит исчерпывающие ответы на все вызовы. «Мы заинтересованы в том, чтобы Китай был привлечен к реализации украинской формулы мира», — подчеркнул Андрей Ермак.
Последующий прием китайского спецпредставителя в Польше, куда Ли Хуэй приехал 19 мая, оказался еще более прохладным. Мир на Украине может быть достигнут только путем вывода российских войск и возвращения «незаконно захваченных территорий», с порога заявил ему замглавы МИД Польши Войцех Гервель, выразив поддержку мирному плану Зеленского «в качестве основы для урегулирования конфликта».
При этом Варшава попросила Китай о «конкретной помощи» в обеспечении безопасного функционирования атомной электростанции в Запорожье. А заодно повторила Ли Хуэю излюбленное многими на Западе увещевание о «серьезных последствиях для двусторонних отношений между Европой и Китаем», если Пекин окажет военную поддержку России.
Пои этом в издании Politico появилась информация, что заморозку конфликта по так называемому корейскому сценарию допускают США. И якобы в Белом доме уже прошли обсуждения вероятных линий разграничения.
Неясные компромиссы
Когда Ли Хуэй добрался до Парижа, риторика оказалась иной, нежели в Киеве и в Варшаве. Как сообщил китайский дипломат по итогам встречи с гендиректором по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Франции Фредериком Мондолони, между Китаем и Францией существует «много компромиссов по украинскому вопросу», и недавно «был достигнут компромисс и заложена основа» для урегулирования кризиса и усилий по прекращению боевых действий на основе китайского документа.
Мондолини не стал это ни подтверждать, ни опровергать, но при этом выразил надежды Парижа, что «Китай и впредь будет играть конструктивную роль в прекращении огня».
Итоги визита в Берлин, ставший следующим пунктом турне, вышли еще более скупыми на конкретику. МИД Германии лишь сообщил, что китайский дипломат пообщался со статс-секретарем ведомства Андреасом Михаэлисом, не поведав ни о тематике переговоров, ни о каких-либо деталях. Примерно то же самое — и в случае с Брюсселем, куда Ли Хуэй перебрался 25 мая, хотя изначально посещение столицы Евросоюза в его графике не указывалось.
Финальной же точкой миротворческих «гастролей» китайского дипломата станет Москва. Сюда, как сообщили на этой неделе в посольстве КНР в России, которое Ли Хуэй возглавлял десять лет до 2019 года, он прибудет уже 26 мая. И проведет встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и его заместителем Михаилом Галузиным. Общий тон бесед и вероятные заявления по итогам наверняка будут умеренно позитивными.
Как известно, Москва в общем благосклонно отреагировала на китайский документ по конфликту на Украине из 12 пунктов, хотя часть из них прямо противоречит российской позиции. Как дал понять «Известиям» один из дипломатических источников, план КНР слишком неконкретен и скорее выглядит как набор благих пожеланий, потому Москва не увидела оснований его не поддержать.
Почва на будущее
Впрочем, большинство экспертов считают, что никакого пространства для компромисса сейчас нет и ожидать какого-либо дипломатического прорыва на нынешнем этапе нереалистично.
— Тем не менее это не означает, что Китай несерьезно относится к потенциальному посредничеству в установлении мира или что поездка Ли Хуэя на Украину, в Европу и Россию обязательно окажется напрасной, — сказала «Известиям» профессор политологии Университета в Олбани при Госуниверситете Нью-Йорка Чэнь Чэн. — Его поездка направлена не на достижение немедленного дипломатического прорыва, что сейчас практически невозможно, а на подготовку к неизбежному будущему сценарию, когда всем сторонам придется сесть и поговорить.
При этом, по словам эксперта, в будущих переговорах, основу для которых Пекин стремится заложить сейчас, ведущую роль хотел бы играть сам Китай. После недавнего успеха в посредничестве между Ираном и Саудовской Аравией усиление дипломатического влияния Пекина на украинском направлении станет важным шагом в укреплении его имиджа как мировой державы и посредника.
— Роль миротворца не только понравится Глобальному Югу, который в значительной степени отказался принять чью-либо сторону [в украинском конфликте], но и завоюет Китаю друзей в некоторых европейских странах, которые не хотят затяжного кризиса на континенте. Китай четко понимает, что этот конфликт определит будущее Европы, и правильно воспринимает некоторые различия в отношении к нему между Польшей с Прибалтикой, Германией с Францией и такой страной, как Венгрия. И он считает, что смог бы добиться соглашения, используя эти разногласия между европейскими державами, — пояснила Чэнь Чэн.
Пекин, по ее мысли, будет довольно щепетильно подходить и к озабоченностям Москвы. В контексте ухудшающихся отношений с США Китай рассматривает Россию как жизненно важного стратегического партнера, и не в его интересах настаивать на каком-либо будущем урегулировании, которое в России могут воспринять как унижение.
— Выбор Ли Хуэя, который широко воспринимается как пророссийский, примечателен, поскольку это признак того, что Китай хочет заверить Россию: ее интересы безопасности не будут проигнорированы. Во время конфликта Китай также оказал России значительную дипломатическую и экономическую поддержку. Всё это поможет ему усадить РФ за стол переговоров в будущем, — считает американский политолог.
При этом большая часть посреднической работы наверняка будет и дальше проходить закулисно, с редкими и крайне обтекаемыми заявлениями. Как отметил в недавней колонке для китайской Global Times ее бывший главред Ху Сицзинь, «выступать посредником в этом <конфликте> действительно сложно, и найти точки соприкосновения между двумя сторонами непросто, поэтому Китай делает больше и говорит меньше».