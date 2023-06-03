Глава МО Индонезии предложил «корейский вариант» разрешения конфликта на Украине

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, включающий, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Об этом он заявил 3 июня в ходе выступления на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог».

По словам Субианто, сначала стороны должны прекратить огонь.

«Второе — каждая сторона отходит на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны», — продолжил он.

Далее в демилитаризованной зоне надо оперативно разместить международных миротворцев. Индонезия готова участвовать во всех этих процессах, включая отправку своих военных в рамках миротворческой миссии ООН, заключил Субианто.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не видит предпосылок перейти к диалогу по вопросу конфликта, так как западные страны не принимают во внимание цели РФ. Он обратил внимание, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о мирном процессе, но в них не звучит политическая воля, чтобы принимать во внимание цели Москвы.

Ранее в тот же день спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй сказал, что Россия, Украина и страны ЕС выразили стремление к мирному урегулированию украинского кризиса. В середине мая в ходе переговоров с украинскими властями он разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису. Дипломат заявил, что панацеи для разрешения проблемы не существует.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Также свои планы урегулирования конфликта предлагали в Ватикане, странах Африки и Южной Америки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.