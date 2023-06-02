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Китай заявил о стремлении Москвы, Киева и ЕС к урегулированию украинского кризиса

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй: Россия, Украина и страны ЕС выразили стремление к мирному урегулированию украинского кризиса
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Россия, Украина и страны ЕС выразили стремление к мирному урегулированию украинского кризиса в ходе международной поездки спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя.

«Первое, что я явно почувствовал, была положительная оценка всеми соответствующими сторонами усилий китайской стороны. Все надеются на мирное урегулирование [украинского] кризиса», — сказал Хуэй в ходе брифинга Китайской ассоциации общественной дипломатии в пятницу.

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Специальный посланник Китая по евразийским делам Ли Хуэй завершил 12-дневное европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Брюссель и Россию с миссией разъяснить позицию Пекина по украинскому кризису.

26 мая Ли Хуэй встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. В ходе встречи Лавров выразил Хуэю признательность за взвешенную позицию по украинскому кризису.

До этого, 18 мая, Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису. Он заявил, что панацеи для разрешения проблемы не существует.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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