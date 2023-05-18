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Спецпредставитель Китая разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй: Панацеи для решения украинского кризиса нет
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису. Он заявил, что панацеи для разрешения проблемы не существует.

«Панацеи для разрешения украинского кризиса не существует. Все стороны должны накапливать взаимное доверие и создавать условия для мирных переговоров», — сказано в обращении Ли Хуэя на официальном сайте МИД КНР.

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