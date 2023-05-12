В Госдуме оценили способность Китая склонить Украину к миру

Китай мог бы сделать Украине предложения, которые склонили бы ее к началу переговоров и заключению мира. Речь идет, в частности, об экономических льготах, совместных проектах, которые помогли бы стране восстановиться после конфликта. Об этом депутат Госдумы Светлана Журова заявила в пятницу, 12 мая.

Политик отметила, что Украину в большей части интересует Европа, и страна скорее согласилась бы начать мирные переговоры, если бы ее предложили принять в Евросоюз (ЕС).

«Китай же может предложить Украине только какие-то варианты экономического сотрудничества, другие варианты представить сложно. С другой стороны, иметь Китай в качестве партнера — достаточно хороший вариант», — сказала она в разговоре с Lenta.Ru.

Парламентарий допустила, что Китай мог бы предложить Украине способы работы над совместными проектами, а также поставку оборудования и техники на льготных условиях для восстановления экономики.

«А Китай — очень высокотехнологичная страна, которая может предложить много того, на что не способна Европа: и развить какие-то технологии, и помочь с рабочими местами, другими ресурсами», — отметила Журова, добавив, что Китай хорошо развивает и сельское хозяйство.

Ранее в этот день стало известно, что бывший посол КНР в России, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Россию, Германию, Польшу, на Украину и во Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса. Турне начнется 15 мая, передает НСН.

Также 12 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в графике президента РФ Владимира Путина пока нет встречи с Ли Хуэем, сообщается на сайте kp.ru.

О том, что Ли Хуэй возглавит китайскую делегацию, созданную для урегулирования украинского кризиса, стало известно 26 апреля.

3 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Ли Хуэй много сделал для развития отношений между РФ и КНР, способствовал реализации крупных межгосударственных проектов. Дипломат высоко оценила искреннюю готовность Китая внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем.

Между тем руководитель центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе с «Известиями» отметил, что такой шаг китайской стороны вряд ли повлияет на разрешения конфликта. По его словам, загвоздка в том, что ситуация на Украине управляется странами — членами НАТО, именно от них зависят шаги Киева в вопросе урегулирования ситуации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.