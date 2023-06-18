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Владимир Путин провел переговоры с президентом ЮАР

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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса провели переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля 17 июня.

Стороны обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта, сотрудничество в рамках БРИКС, а также двусторонние отношения между РФ и ЮАР.

«Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие, основные во всяком случае, аспекты, проблемы, связанные с кризисом, ради разрешения которого вы приехали в Россию», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Президент ЮАР выразил Владимиру Путину благодарность за то, что тот объяснил свое видение украинского кризиса и провел встречу с африканской делегацией.

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Ранее этим же днем после переговоров с африканской делегацией Путин продолжил общение с представителями семи стран Африки в неформальной обстановке, пройдя на катере до Петергофа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства и лидеры африканских стран выразили политическую волю дальше продолжать диалог. Переговоры с делегацией из стран Африки продолжались более трех часов.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам этих переговоров рассказал, что страны Африки проявили понимание истинных причин конфликта на Украине. Как указал дипломат, украинский кризис сложился в результате долгих лет гибридной войны Запада против России.

В частности, в ходе этой встречи Сирил Рамафоса сообщил, что предложение стран Африки по Украине строится на 10 элементах, среди них мирное разрешение конфликта, скорейшее начало переговоров, деэскалация, суверенность государств в соответствии с Уставом ООН, гарантии безопасности для каждой из сторон, исполнение зерновой сделки, гуманитарная поддержка пострадавших, обмен пленными и возвращение детей, «послевоенное восстановление», более тесное сотрудничество с африканскими странами.

Путин, в свою очередь, напомнил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, выступающими за мир. Он также подчеркнул, что приветствует подход лидеров стран Африки к урегулированию ситуации.

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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