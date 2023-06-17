Путин назвал приоритетом развитие отношений РФ со странами Африки

Развитие отношений со странами Африки является приоритетом для России. Об этом в субботу, 17 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской делегацией.

«Последовательно выступаем за дальнейшее укрепление традиционно дружеских отношений со странами Африки и основным региональным объединением — Африканским союзом — на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, российский президент отметил, что Москва ценит подход африканской делегации к урегулированию конфликта на Украине. Российская сторона уважает позицию Африки в пользу более справедливого миропорядка.

«Приветствуем сбалансированный подход африканских друзей в связи с украинским кризисом», — сказал президент.

Путин выразил надежду, что саммит Россия — Африка определит новый перспективы взаимодействия в этом ключе.

16 июня африканская делегация уже встретилась с президентом Украины Владимиров Зеленским. Как сообщил глава ЮАР Сирил Рамафоса, на встрече африканская миротворческая миссия в том числе будет говорить о необходимости уважать Устав ООН всеми сторонами конфликта.

Мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине среди основных пунктов, в частности, включает вопросы продовольственной безопасности. До этого свой мирный план на рассмотрение Москвы и Киева предоставили Китай, Бразилия и Индонезия.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.