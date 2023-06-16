Президент ЮАР призвал завершить конфликт на Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о необходимости завершить конфликт на Украине. Встреча глав двух государств состоялась в пятницу, 16 июня, в Киеве.

«Миротворческая миссия стран Африки считает, что вооруженному конфликту на Украине необходимо как можно скорее положить конец. <...> Мир может быть достигнут через переговоры и дипломатию», — цитирует его агентство Reuters.

Кроме того, Рамафоса указал на необходимость обмена военнопленными и заявил о готовности стран Африки и далее содействовать поиску пути мирного урегулирования на Украине.

«Мы также считаем, что должны быть даны гарантии безопасности всем странам», — подчеркнул он.

Зеленский, в свою очередь, ясно дал понять, что Украина поддерживает собственную мирную инициативу, основанную на полном выводе российских войск, и пригласил африканских лидеров принять участие в готовящемся международном мирном саммите.

Африканская делегация во главе с Рамафосой ранее в этот день прибыла на Украину для переговоров в рамках усилий ряда африканских государств по урегулированию украинского кризиса. В субботу африканские лидеры собираются отправиться в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил Рамафоса, на встрече африканская миротворческая миссия в том числе будет говорить о необходимости уважать Устав ООН всеми сторонами конфликта.

Вместе с Рамафосой в инициативе участвуют президенты Сенегала, Замбии и Коморских островов, а также спецпредставители лидеров Египта, Уганды и Конго.

14 июня посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука рассказал «Известиям», что президенты семи африканских государств приедут в Киев и Санкт-Петербург для того, чтобы выслушать точки зрения лидеров России и Украины. Он уточнил, что изначально стран в делегации было шесть, затем к ним присоединились Коморские острова. Также позднее он указал, что действующий конфликт влияет на стабильность не только Европы, но и Африки.

Мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине среди основных пунктов, в частности, включает вопросы продовольственной безопасности. До этого свой мирный план на рассмотрение Москвы и Киева предоставили Китай, Бразилия и Индонезия.

В Кремле, в свою очередь, в начале июня заявили, что Россия не видит предпосылок для возобновления диалога с Украиной. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о мирном процессе, но в них не принимаются во внимание цели Москвы.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.