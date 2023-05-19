Посол Египта заявил о заинтересованности в разрешении украинского конфликта

Африканские страны намерены искать выход из кризиса вокруг Украины, поскольку этот конфликт сильно влияет на торговлю. Об этом в пятницу, 19 мая, заявил посол Египта в Москве Назих Нагари на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

На вопрос, проводил ли посол контакты по организации миротворческой миссии стран Африки по политическому урегулированию украинского конфликта, он дал утвердительный ответ.

«По этому вопросу имели место контакты с рядом африканских стран. <...> Конечно, Африка намерена искать решения для мира и стабильности в Европе и по всему миру», — приводит его слова ТАСС.

Глава диппредставительства Египта также отметил, что конфликт на Украине оказывает влияние на торговлю и на африканские страны.

«Мы также ищем решения, которые учитывали бы интересы всех сторон, включая Россию», — отметил Нагари.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров по мирной инициативе. По его словам, от лица лидеров стран Африки он обсудил этот вопрос с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассматривать предложения по разрешению украинского кризиса от стран Африки и Латинской Америки. При этом он подчеркнул, что российская сторона пока не видела предложений «на бумаге» от авторов африканской и латиноамериканской инициатив.

Ранее, 12 мая, Путин и Рамафоса провели телефонный разговор. В частности, российский лидер поддержал высказанную президентом ЮАР идею об участии группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.