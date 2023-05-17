Лавров заявил о готовности рассмотреть инициативы стран Африки по кризису на Украине

Россия готова рассматривать предложения по разрешению украинского кризиса от стран Африки и Латинской Америки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником 17 мая.

«Мы ответили на обращения к нам со стороны латиноамериканских, африканских друзей, что мы готовы рассматривать любые их предложения, которые продиктованы искренним стремлением содействовать стабилизации миропорядка», — сказал Лавров.

Вместе с тем он отметил, что Россия пока не видела предложений «на бумаге» от авторов африканской и латиноамериканской инициатив.

Комментируя китайскую инициативу, глава ведомства подчеркнул, что в ней отражен глобальный принцип — уважение Устава ООН. По его словам, это касается и недопустимости введения односторонних санкций.

Происходящее на Украине, согласно позиции Китая, — это извержение тех кризисных явлений, которые долго копились в мировой политике.

Западные же страны, по словам Лаврова, готовы рассматривать только «мирный план» украинского лидера Владимира Зеленского в контексте урегулирования вокруг Украины, но не принимают инициатив, которые готова обсуждать Москва.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Россия и Украина дали согласие на прием миссии африканских лидеров по мирной инициативе.

Он обратил внимание, что президент России Владимир Путин и Зеленский заявили о готовности принять миссию африканских лидеров в Москве и Киеве. Политик подчеркнул, что Африка представит предложение, которое поспособствует разрешению конфликта на Украине.

Вместе с тем еще 13 мая Зеленский отверг предложение Ватикана по урегулированию конфликта. Он объяснил свое решение тем, что Киев не нуждается в посредниках.

Ранее, 12 мая, Путин и Рамафоса провели телефонный разговор. В частности, российский лидер поддержал высказанную президентом ЮАР идею об участии группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.