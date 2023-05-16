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Президент ЮАР заявил о согласии Путина и Зеленского принять мирную миссию Африки

Президент ЮАР: Путин и Зеленский согласились принять принять миссию африканских лидеров
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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Россия и Украина дали согласие на прием миссии африканских лидеров по мирной инициативе, заявил 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции.

Политик уточнил, что от лица лидеров стран Африки он обсудил этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Я представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР», — подчеркнул лидер ЮАР.

Он обратил внимание, что Путин и Зеленский заявили о готовности принять миссию африканских лидеров в Москве и Киеве. Политик подчеркнул, что Африка представит предложение, которое поспособствует разрешению конфликта на Украине.

Как добавил Рамафоса, он условился с лидерами РФ и Украины начать подготовку к взаимодействию по предстоящему визиту.

Генсек ООН Антониу Гутерреш и офис Африканского союза уже проинформированы об инициативе.

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Ранее, 12 мая, Путин и Рамафоса провели телефонный разговор. В частности, российский лидер поддержал высказанную президентом ЮАР идею об участии группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта.

В то же время Зеленский 13 мая заявлял, что Киев не нуждается в посредниках по вопросу урегулирования конфликта. Так он прокомментировал предложения Ватикана по урегулированию ситуации.

Ранее, 10 мая, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил о контактах с Москвой и Киевом по вопросу «мирной миссии», о которой ранее заявил папа римский Франциск.

Также в мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пытаются «усадить» за стол переговоров «на условиях России». По его словам, ситуация нагнетается, предложения поступают из разных государств.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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