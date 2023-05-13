Зеленский отверг инициативы Ватикана по урегулированию на Украине

Украина не нуждается в посредниках. Соответствующее заявление 13 мая сделал украинский президент Владимир Зеленский, комментируя предложения Ватикана по урегулированию конфликта.

«При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир», — сказал он в эфире телеканала Rai.

Украинский лидер уточнил, что урегулирование конфликта на Украине должно строиться на выдвигаемой Киевом формуле. Более того, на вопрос ведущего телеканала о возможной беседе с президентом России Владимиром Путиным Зеленский ответил, что ему не о чем говорить с российским лидером.

Папа римский Франциск и высокопоставленные иерархи Ватикана неоднократно говорили, что готовы к посреднической роли в украинском урегулировании.

Ранее в этот день после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони президент Украины заявил о принятии «важных решений» по защите украинского неба. Он уточнил, что в ходе его визита в Рим на обсуждение были выдвинуты вопросы, касающиеся, в частности, области безопасности и военной сферы.

Кроме того, украинский лидер назвал диалог в Италии достаточно плодотворным, а также выразил желание, чтобы Италия приняла участие в восстановлении Украины и помогла в подготовке энергетической сферы к зиме.

Зеленский прибыл в Италию, где провел переговоры с премьер-министром страны Джорджей Мелони 13 мая. В день его визита группа активистов пришла к Колизею, где развернула баннер с надписью «Зеленскому [здесь] не рады». Также на другом большом транспаранте были лозунги против отправки оружия Украине.

Ранее, 10 мая, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил о контактах с Москвой и Киевом по вопросу «мирной миссии», о которой ранее заявил папа римский Франциск.

Кроме того, 30 апреля папа римский Франциск объявил, что Ватикан участвует в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной, не раскрывая подробностей.

До этого, еще в декабре прошлого года, премьер-министр страны Джорджа Мелони заявила о готовности Италии выступить гарантом мирного соглашения по Украине. Рим поддержит любые усилия по достижению мира, уточняла она.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.