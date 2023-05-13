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Зеленский заявил о принятии решений по защите неба Украины

Зеленский после встречи с премьером Италии Мелони заявил о решениях по защите неба Украины
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил о принятии «важных решений» по защите украинского неба. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с Мелони 13 мая.

Украинский лидер отметил, что в Риме обсуждались многочисленные вопросы, в частности, касающиеся области безопасности и военной сферы.

«Сегодня мы обговорили наше сотрудничество, в частности, в области безопасности и военное сотрудничество. Есть очень важные решения по защите нашего неба», — заявил он, не уточнив подробностей.

Кроме того, Зеленский указал, что обсудил с премьер-министром Италии украинскую «формулу мира». Наряду с этим украинский лидер назвал диалог в Италии достаточно плодотворным, а также выразил желание, чтобы Италия принимала участие в восстановлении Украины и помогла в подготовке энергетической сферы к зиме.

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Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы противовоздушной обороны. Так, в апреле министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти израсходовали запасы ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), произведенных еще в советское время. Он также подчеркнул, что Украина не производит к ним ракет и не может их просить, поэтому необходимы западные аналоги.

В октябре прошлого года украинская сторона договорилась с представителями стран НАТО о передаче Киеву современных западных систем противовоздушной обороны для «закрытия неба». При этом верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в марте того же года заявлял, что введение над украинской территорией бесполетной зоны может привести к началу Третьей мировой войны.

По его словам, страны — члены Евросоюза прилагают максимум усилий для предоставления Киеву возможностей для защиты своей территории. Однако когда кто-то просит бесполетную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать самолеты противника, нарушающие ее. Это, как отмечал Боррель, означало бы весомую эскалацию конфликта.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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