Глава офиса Зеленского анонсировал закрытие неба над Украиной

Украина договорилась с представителями стран НАТО о передаче Киеву современных западных систем противовоздушной обороны (ПВО) для закрытия неба. Об этом в четверг, 12 октября, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, договоренность была достигнута на заседании союзников Украины в формате «Рамштайн».

«Принимаются решения о закрытии неба Украины. Усиление украинской системы ПВО — это то, что нам нужно», — написал Ермак на свей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что обсуждал вопрос о современных зенитных и противоракетных комплексах для Украины с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Днем ранее Белый дом подтвердил скорую поставку Украине двух комплексов ПВО NASAMS. Всего Вашингтон собирается отправить Киеву восемь таких комплексов.

В свою очередь посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», отметив, что накачивание киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

10 октября президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО. Он заявил, что коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, в том числе за счет новых санкций, а также поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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