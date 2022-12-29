Италия заявила о готовности выступить гарантом мирного договора по Украине

Премьер-министр страны Джорджа Мелони заявила о готовности Италии выступить гарантом мирного соглашения по Украине. Об этом в четверг, 29 декабря, пишет итальянская газета Ansa.

Политик отметила, что Рим поддержит любые усилия по достижению мира. В этой связи Мелони сообщила, что намерена совершить поездку в Киев в феврале.

«Необходимо работать конкретно. Необходимы сигналы с обеих сторон. Сегодня нет значительных сигналов, но я была рада во время разговора с [президентом Украины Владимиром] Зеленским услышать, что у него есть намерение предпринять инициативы в этом направлении. Италия готова выступить гарантом мирного процесса, поэтому я намерена побывать в Киеве до 24 февраля», — сказала Мелони на пресс-конференции по итогам года в Риме.

При этом, отвечая на вопрос журналистов о возможном возобновлении диалога между Римом и Москвой в свете исторических отношений двух стран, Мелони подчеркнула, что «исторически культурные связи с Россией давние и прочные».

26 декабря Киев заявил о желании провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. Так, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого, а генсек организации Антониу Гутерриш — посредником к привлечению сторон к диалогу. В то же время Кулеба указал, что Россию на такой саммит можно приглашать «после проведения международного суда».

Комментируя это заявление, издание Frankfurter Rundschau написало, что Киев пытается всего лишь создать видимость дипломатии. Автор статьи уверен, что Зеленский и не стремится к серьезным переговорам с Россией, хотя даже он понимает, что конфликт сказывается и на населении тех стран, которые поддерживают Украину. Помимо этого, указал журналист, Киев прилагает все усилия для того, чтобы его цели в конфликте с Россией «не были забыты». В этой связи, по его мнению, и состоялась поездка Зеленского в Вашингтон.

В свою очередь 27 декабря первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский заявил, что «саммит мира» без участия России невозможен. По словам дипломата, эти заявления являются «взаимоисключающими».

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Однако позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых договоренностей, а 4 октября официально отказался от контактов с Москвой.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о невозможности переговоров с Украиной из-за позиции Киева. При этом отмечалось, что Москва готова вернуться к мирным переговорам.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».