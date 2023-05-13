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Возле Колизея в Риме прошла акция против визита Зеленского в Италию

Il Giorno: возле Колизея в Риме состоялась акция против визита Зеленского в Италию
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Фото: quotidiano.net
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В день визита президента Украины Владимира Зеленского в Италию группа активистов пришла к Колизею, где развернула баннер с надписью «Зеленскому [здесь] не рады». Как сообщает 13 мая газета Il Giorno, инициатива проведения акции принадлежит молодым сторонникам коммунистической организации страны.

Молодые люди заявили, что считают позорной политику властей Италии, которые продолжают посылать оружие на Украину, поскольку «Зеленский — это тот президент, который предоставил свою страну в распоряжение империалистических планов НАТО, США и Евросоюза».

«Зеленского изображают защитником свободы, в то время как он является главой ультранационалистического правительства, которое запретило 14 политических партий и превратило неофашистские военизированные формирования в регулярные вооруженные силы», — приводит газета цитату организаторов акции.

Также на другом большом транспаранте были развернуты лозунги против отправки оружия Украине.

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13 мая президент Украины прибыл в Италию, где провел переговоры с премьер-министром страны Джорджей Мелони. После них он заявил о принятии «важных решений» по защите украинского неба. Также украинский лидер отметил, что в Риме обсуждались многочисленные вопросы, в частности, касающиеся области безопасности и военной сферы.

Диалог в Италии Зеленский назвал достаточно плодотворным, а также выразил желание, чтобы страна принимала участие в восстановлении Украины и помогла в подготовке энергетической сферы к зиме.

Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы противовоздушной обороны.

11 мая стало известно, что Италия передала Украине системы ПВО Skynex. Вооружение разработано по швейцарской технологии. Как указало издание La Repubblica, что за производство данных систем ПВО заплатила Германия. В основном Skynex рассчитана на борьбу с беспилотниками.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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