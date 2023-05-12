Путин и президент ЮАР по телефону обсудили вопрос продовольственной безопасности

Президент России Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамафоса провели телефонный разговор, обсудив, в частности, вопрос продовольственной безопасности. Как сообщает 12 мая пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе Рамафосы.

Российский лидер подтвердил готовность РФ поставлять зерно и удобрения африканским странам, в том числе безвозмездно.

«При обсуждении проблематики глобальной продовольст­венной безопасности подтверждена готовность российской стороны поставлять существенные объемы зерна и удобрений нуждающимся африканским государствам, в том числе на безвозмездной основе», — указано в сообщении на сайте Кремля.

Также стороны затронули актуальные вопросы российско-южноафриканских отношений стратегического партнерства. Кроме того, Путин и Рамафоса обсудили подготовку к саммиту Россия — Африка и саммиту стран БРИКС в Йоханнесбурге, который будет проходить в августе под председательством Южной Африки.

Речь зашла и об урегулировании конфликта на Украине. В этой связи российский лидер поддержал высказанную Рамафосой идею об участии группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта.

«Владимир Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его покровителей, отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке», — добавили в Кремле.

Ранее 12 мая посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж заявил «Известиям», что Судан рассчитывает на продление зерновой сделки, чтобы доступ к российским зерну и удобрениям был обеспечен для развивающихся стран.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль пока не располагает информацией о продлении зерновой сделки, но контакты по этому вопросу продолжаются.

Четырехсторонняя встреча по зерновому коридору проходила 10–11 мая в Стамбуле. Ее участники обсудили вопросы продления зерновой сделки и выполнения российской части соглашения по поставкам зерна и удобрений. Срок соглашения истечет 18 мая.

До этого, 4 мая, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что руководству Европейского союза (ЕС) нельзя было доверять вывоз зерна с Украины, так как оно оказалось в Европе вместо Африки.

20 марта Путин на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире» заявил о необходимости соблюдения пакетного характера зерновой сделки. Она также отмечал, что Россия добросовестно исполняет свои обязательства по поставкам в Африку продуктов питания, удобрений, топлива. По его словам, из РФ в африканские страны было направлено почти 12 млн т продукции.

В сентябре 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у России с каждой из африканских стран растет товарооборот. По словам министра, все страны Африки приветствуют договоренность об экспорте российского продовольствия и удобрений. Глава МИД РФ также отметил, что готовится пакет договоренностей ко второму саммиту «Россия – Африка», запланированному на середину 2023 года.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.