В Венгрии упрекнули Брюссель в вывозе украинского зерна в Европу вместо Африки

Руководству Европейского союза (ЕС) нельзя было доверять вывоз зерна с Украины, так как оно оказалось в Европе вместо Африки. Об этом 4 мая заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после заседания глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе.

«Был вполне ясный договор и вполне четкая поставленная Европой цель, что Европа способствует экспорту сельхозпродуктов с Украины в Африку и на Ближний Восток, где эти продукты ждут, где они критически важны. А получилось что? После того как запустили так называемые коридоры солидарности, украинские сельхозпродукты на самом деле прибыли в Центральную Европу и там остались», — заявил он.

По его словам, вместо снабжения Африки произошло разрушение центральноевропейских производителей и аграриев.

«Так что выяснилось, что на Брюссель нельзя рассчитывать в таких критических вопросах», — подытожил Сийярто.

Ранее, 2 мая, Европейская комиссия (ЕК) запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы. Принятые ограничительные меры касаются экспорта четырех сельскохозяйственных продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения. Эти зерновые культуры запрещается экспортировать в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Запрет продлится до 5 июня 2023 года.

30 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на продолжение зерновой сделки и обеспечение продовольствием нуждающихся стран Африки. Он отметил, что при обмене пленными была создана «благоприятная атмосфера» c лидерами России и Украины. По его словам, это хорошо поспособствовало работе в зерновом коридоре.

До этого, 28 апреля, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не считает претензии России к процессу реализации зерновой сделки беспочвенными. Он отметил, что страна проводит переговоры с участниками сделки. Также Чавушоглу указал, что российская часть зерновой сделки не выполняется из-за США и Великобритании.

5 апреля замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил, что 27 млн т зерна было экспортировано с Украины. При этом 41% украинского зерна отправляется в европейские страны, а 2,7% — в бедные страны. Кроме того, существуют препятствия в экспорте российских удобрений на фоне западных санкций.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.