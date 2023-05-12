Песков заявил о продолжении контактов по зерновой сделке

Кремль пока не располагает информацией о продлении зерновой сделки, но контакты по этому вопросу продолжаются. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Пока не о чем сообщать. Работа продолжается, контакты продолжаются и будут продолжаться», — сказал он.

Таким образом Песков прокомментировал заявления министра обороны Турции Хулуси Акара о том, что стороны движутся в направлении продления зерновой сделки.

Представитель Кремля также отметил, что для продолжения черноморской зерновой инициативы будет недостаточно переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Нет, для того чтобы состоялась сделка, разговор двух президентов не поможет. Для того чтобы состоялась эта сделка, нужно, чтобы была реализована вторая часть сделки, которая касается обещаний нам», — подчеркнул он.

При этом Песков указал, что в графике Путина на ближайшее время нет телефонного разговора с Эрдоганом, однако при необходимости его можно будет организовать за несколько часов.

10–11 мая в Стамбуле проходила четырехсторонняя встреча по зерновому коридору. Ее участники обсудили вопросы продления зерновой сделки и выполнения российской части соглашения по поставкам зерна и удобрений.

10 мая посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что у партнеров Москвы по зерновой сделке есть время одуматься и принять во внимание требования и озабоченности российской стороны. Он напомнил, что сделка пакетная. Ее часть, относящаяся к Украине, реализуется быстро и хорошо. Российская же часть соглашения не выполняется.

До этого, 14 марта, Москва продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок соглашения истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.