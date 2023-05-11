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Злаковый день: Москва выступила против бесконечного продления «зерновой сделки»

Как в Стамбуле закончились переговоры по Черноморской инициативе
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Решения о продлении «зерновой сделки» все еще не принято — как и нет продвижения по ряду вопросов, интересующих Москву, заявил по итогам встречи в Стамбуле замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ОНН о соглашении, срок действия которого истекает 18 мая, шли два дня. При этом, все еще не ясна судьба переподключения Россельхозбанка к SWIFT и возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Москва четко дает понять, что бесконечной пролонгации сделки без учета требований РФ не будет. Основные итоги стамбульских переговоров — в материале «Известий».

Бесконечно продлевать не будем

В Стамбуле завершились переговоры на высоком уровне между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вопросу продления соглашения, срок действия которого истекает через неделю. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин рассказал, что произойдет с «зерновой сделкой» в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров по российским требованиям.

Значит она прекратит свое существование, — так российский дипломат ответил на вопрос журналистов.

Кроме того, Россия выступает против бесконечного продления зерновой сделки, особенно если ее интересы не учитываются другими сторонами соглашений.

зерно
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Мы против того, за что высказываются во многих западных столицах, против ее (сделки. — Известия) расширения или бесконечного продления. Мы должны четко понимать, что делается, в том числе нами и участниками этих договоренностей, — сказал Вершинин.

Новой встречи на уровне замминистров в настоящий момент не запланировано, заявил он, добавив, что «мы в исчерпывающем и развернутом виде высказали свои оценки». Однако российские представители остаются в тесном контакте с Анкарой и ООН.

Справка «Известий»

Черноморская инициатива («зерновая сделка») была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Сделка фактически состоит из двух документов. Первый — соглашение между РФ, Турцией, ООН и Украиной. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Соглашение уже дважды продлевалось, один раз на 120 дней, второй — на 60.

Вторая часть — «Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки» — подписана между РФ и ООН. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения. Срок действия соглашения — три года.

Турецкое министерство национальной обороны заявило, что далее обсуждение черноморской инициативы будет продолжено на уровне технических делегаций.

Подписание Черноморской инициативы в Стамбуле в Турции, 22 июля 2022 года

Подписание черноморской инициативы в Стамбуле, 22 июля 2022 года

Фото: Global Look Press/XinHua/Shadati

Тем временем, ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что зерновая сделка, «скорее всего, будет продлена на два месяца».

Россия на протяжении последних нескольких месяцев достаточно резко отзывалась о ходе реализации сделки, точнее — второй ее части, заключенной между Москвой и ООН и предполагающей снятие ограничений на поставки нашей сельхозпродукции на мировые рынки.

Причем такие претензии высказывались Москвой и в марте, когда обсуждалось очередное продление «зерновой сделки». «К сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада. <…> Те условия, которые согласовывались как неотъемлемая, интегральная часть сделки, выполнены не были», — говорил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Продвижения нет

В марте Москва дала согласие на продление работы черноморской инициативы на 60 дней, а не на 120, как это было сделано ранее. Тогда же стали активно обсуждаться пять требований, которые выдвинула РФ по вопросам реализации меморандума, подписанного между Россией и ООН. Для нормального функционирования «зерновой сделки» Москва просит:

— переподключить Россельхозбанк в системе SWIFT;
— возобновить поставки сельскохозяйственной техники, запчастей и сервисное обслуживание;
— отменить ограничения на страхование, перестрахование и доступ в порты;
— восстановить работу аммиакопровода Тольятти — Одесса;
— разблокировать счета компаний, связанных с производством и перевозкой сельхозпродукции.

сельхозтехника
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Судя по всему, как минимум по поводу двух их трех этих пунктов взаимопонимание так и не было достигнуто. В частности, 11 мая по итогам переговоров об этом заявил Сергей Вершинин.

Вопрос переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT обсуждался. Мы твердо и четко напомнили о том, что предусматривает меморандум с российской стороны. Мы говорили, какие системные проблемы надо решить. Одна их них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Надо сказать, что на этом участке продвижения нет, — сказал замглавы МИД РФ.

Нет позитивных новостей и о восстановлении функционирования аммиакопровода — причем причиной торможения этого процесса стали некие политические условия, выдвигаемые Украиной.

— Вопрос [поставок] аммиака, хотя он и включен и в меморандум [между РФ и ООН], и в черноморскую инициативу, до сих пор не решен. И мы об этом говорим откровенно, он не решен из-за украинской стороны. Украинская сторона выдвигает периодически, и нет не в первый раз, политические условия для запуска аммиакопровода Тольятти — Одесса, — подчеркнул российский дипломат.

При этом в сеть просачиваются и позитивные сигналы от источников различных информагентств. Так, собеседники ТАСС в Анкаре сообщали, что, вероятнее всего, сделка будет продлена и «экспорт российской продукции будет в нее включен».

Зачем сделка Западу

В этом контексте примечательно напомнить о позиции Европейского союза, который ранее заявлял, что не признает меморандум России и ООН частью «зерновой сделки».

Европейский союз
Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler

Хотя ЕС поддерживает реализацию обоих соглашений, он бы хотел подчеркнуть, что в Стамбуле были подписаны два отдельных соглашения. <…> Сам факт того, что у этих соглашений разные составы подписантов, явно указывает на то, что это не пакет документов, — говорится на сайте представительства ЕС в РФ.

О том, что Россия изначально рассматривает «сделку» как единый пакет — то есть если не реализуется одна часть, не будет реализовываться и другая, — говорил в марте президент РФ Владимир Путин. «Мы настаиваем именно на пакетном характере данной сделки», — подчеркивал российский лидер.

Еще более резко в апреле высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Российская часть этого пакета <…> вообще не выполняется. И наши турецкие друзья, и инициатор всего этого пакета господин [Антониу] Гуттереш, генеральный секретарь ООН, адресуют соответствующие призывы и требования к западным странам, но все тщетно, — заявил Лавров по итогам переговоров с главной МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

При это сама по себе «зерновая сделка» — по крайней мере в том виде, в котором она функционирует, — больше нужна Западу, нежели России, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Учитывая проблемы, с которыми сталкивается Центральная и Восточная Европа из-за затоваривания собственных рынков украинским зерном, Запад максимально заинтересован в том, чтобы вывозить зерно с Украины, минуя территорию Европы. Европа не может это зерно ни переварить, ни переправить морем в другие страны — у них не хватает для этого инфраструктуры, — объяснила заместитель руководителя Центра гуманитарных исследований РИСИ Оксана Петровская.

инфографика

Вместе с тем вопрос продления черноморской инициативы для Украины и Запада имеет стратегический характер, поскольку фактически Россия, участвуя в соглашении, дает гарантии, что три украинских порта останутся в рабочем состоянии, а Москва не расширит ареал проведения спецоперации на эти три объекта.

Киев рассчитывает, что в рамках «зерновой сделки» может быть спокоен — порты в Одесской области не будут взяты под контроль российскими военными, — пояснил доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Другая сторона вопроса, с точки зрения эксперта, — деньги. По его словам, сейчас цены на мировых рынках на зерно относительно высокие, но в Европе оседает украинское зерно по демпинговым ставкам. «Они уже обрушили европейский рынок своим зерном. Поэтому Западу выгодна поставка украинского продовольствия и по суше вне зерновой сделки, и по коридору Одесса – Босфор», — добавил он.

Более того, напомнил Суздальцев, для России участие в «зерновой сделке» — это еще и вопрос безопасности: Киев дважды использовал порты Одессы и гуманитарный коридор для атак на Крым.

В интересантах значится и Турция, которая фактически получила контроль над экспортом как российского, так и украинского зерна через Босфор. Что касается вопроса, пойдет ли Запад на уступки России и будет ли Москва продлевать сделку, мнения экспертов разошлись. Оксана Петровская считает, что «у Запада нет другого выбора». Андрей Суздальцев, в свою очередь уверен: если бы у ЕС и США была политическая воля к реализации российских условий, они бы на это уже пошли. С его точки зрения, это указывает на «высокий процент, что сделка продлена не будет».

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