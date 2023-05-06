Ставка на зерно: на что может пойти Запад ради украинского экспорта

На следующей неделе в Стамбуле пройдет встреча высокого уровня, на которой представители России, Украины, Турции и ООН будут обсуждать реализацию так называемой зерновой сделки . Ситуация кажется тупиковой: требования России допустить ее сельхозпродукцию на мировой рынок остаются без ответа. Запад же считает, что соглашения не пакетные , а значит, реализация одной части никак не влияет на успех другой. Срок действия оглашения о вывозе продукции с Украины заканчивается 18 мая, и за две недели до этой даты непонятно, пойдет ли Москва на пролонгацию. Эксперты же и вовсе задумываются, нужна ли России сама сделка в том виде, в котором она функционирует сегодня. Какие претензии у сторон есть друг к другу и существует ли выход из замкнутого круга — в материале «Известий» .

Тяжелая подготовка

Встреча высокого уровня для обсуждения судьбы «зерновой сделки» состоится на следующей неделе в Стамбуле, заявил 5 мая заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

— Мы надеемся на конструктивные и откровенные обсуждения со всеми сторонами с целью преодоления трудностей и работаем над продолжением и полной реализацией инициативы , — сказал он.

Справка «Известий» Черноморская инициатива (зерновая сделка) была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. Сделка фактически состоит из двух документов. Первый — соглашение между РФ, Турцией, ООН и Украиной. Согласно документу, созданы безопасные морские коридоры для вывоза украинского зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Соглашение уже дважды продлевалось, один раз на 120 дней, второй — на 60. Вторая часть — «Меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки» — подписана между РФ и ООН. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения. Срок действия соглашения — три года.

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18 мая истекает срок действия соглашений в рамках Черноморской инициативы, при этом из Москвы всё больше слышны заявления о недовольстве ходом ее реализации . При этом на 5 мая были анонсированы две встречи — в Москве с главой Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен и в Турции с участием технических делегаций всех сторон соглашения. Вероятно, они должны стать частью подготовки к встрече на высоком уровне.

Пять пунктов

Зампред Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что дальнейшее продвижение в вопросах зерновой сделки будет зависеть от ответов на «пять конкретных позиций, по которым мы ожидаем встречных шагов» .

«Они озвучены, они положены на бумагу, они носят конкретный прикладной характер. Поэтому наше окончательное решение будет зависеть, разумеется, от реализации этих пунктов», — подчеркнул сенатор.

Условиями для продления работы Черноморской инициативы Москва видит следующие пункты :

переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT;

возобновление поставок сельскохозяйственной техники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование, перестрахование и доступ в порты;

восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса;

разблокировка счетов компаний, связанных с производством и перевозкой сельхозпродукции.

В экспертном сообществе необходимость продолжения участия России в этом соглашении как минимум ставится под сомнение.

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— Я думаю, здесь нам надо 10 раз подумать, стоит ли вообще идти навстречу Западу и решать его проблемы . Учитывая последние события, встает вопрос о самом смысле участия России в соглашениях, которые позволяют ЕС решать их сложности, но не продвигают Москву к поставленным в рамках зерновой сделки целям, — сказал в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Камнем преткновения для реализации зерновой сделки остаются разные взгляды Москвы и Брюсселя на ее пакетный характер.

— Хотя ЕС поддерживает реализацию обоих соглашений, он хотел бы подчеркнуть, что в Стамбуле были подписаны два отдельных соглашения. <…> Сам факт того, что у этих соглашений разные составы подписантов, явно указывает на то, что это не пакет документов , — говорится на сайте представительства ЕС в РФ.

Россия изначально рассматривала это соглашение как пакет и неоднократно заявляла, что будущее обоих соглашений зависит исключительно от реализации всех достигнутых в Стамбуле договоренностей.

Очевидным сигналом к тому, что Москва будет более системно подходить к этому вопросу, стал тот факт, что в марте 2023 года Россия согласилась на продление сделки на 60 дней, а не на 120, как на то рассчитывали Украина и страны Запада.

Президент РФ Владимир Путин тогда же подчеркнул, что подходы России с лета прошлого года не изменились.

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— Мы настаиваем именно на пакетном характере данной сделки — прежде всего в интересах африканских и других развивающихся стран, имея в виду, что они нуждаются в больших объемах продовольствия , — говорил российский лидер.

При этом сама сделка может быть продлена, но «на какое-то короткое время», считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

На это же указывает и ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский. Он подчеркивает, что условия, на которых Москва согласилась на реализацию Черноморской инициативы, значительно отличаются от фактического положения дел . «Поэтому переговоры о продлении сделки ожидаются тяжелыми и предсказать, каков будет исход этих консультаций, сейчас невозможно», — сказал он «Известиям».

«Фермеры в бешенстве»

Москва недовольна и реализацией первой части сделки, согласно которой украинское зерно должно было в первую очередь отправляться в нуждающиеся африканские государства. Россия неоднократно указывала, что продовольствие с Украины оседает на складах европейских стран. В ЕС это утверждение опровергают .

Вместе с тем фермеры и правительства ряда стран Восточной Европы косвенно подтверждают доводы России . В апреле — начале мая Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния ввели временный запрет на импорт украинской сельхозпродукции. Из-за затоваривания местных рынков украинскими продуктами фермеры терпят серьезные убытки .

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— Я хорошо знаком с текущей обстановкой, например, в Румынии — там фермеры в бешенстве . Бухарест торгует зерном на европейском рынке, причем достаточно много. Сейчас же ситуация такая, что на Западе страны, где выращивается основная часть экспортной сельхозпродукции, элеваторы давно заполнены, зерно некуда складировать, оно гниет, — рассказывает Владимир Брутер.

Стремление местных правительств защитить свои интересы привело к противостоянию с Брюсселем: такие ограничения Еврокомиссия сочла неприемлемыми, поскольку они нарушают требования единой торговой политики Евросоюза.

Призывы отменить введенные ограничения ни к чему не привели, и Брюссель уже провел несколько раундов переговоров с этими странами, однако запреты всё еще действуют. При этом ЕК уже самостоятельно ввела запрет на импорт украинской продукции в ряд стран Восточной Европы.

Но восточноевропейские страны пока не отменяют свои меры, поскольку на уровне ЕК предлагается ограничить ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, тогда как номенклатура подзапретных товаров на уровне стран значительно шире и включает в себя овощи, фрукты, мед и продукты пчеловодства, а также другие товары.

Политологи не исключают, что в таких условиях — если Киев лишится большинства путей вывоза своего продовольствия на экспорт — Евросоюз вполне может усилить давление на собственных членов . У Запада остается пространство для прессинга отдельных стран ЕС и в плане санкционной программы, и в плане помощи Украине, считает Олег Неменский.

Впрочем, вряд ли это можно будет расценивать как изменение поведенческой модели Запада.

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— В любом случае ЕС будет действовать так же, как и прежде. Даже если будут какие-то проблемы с их стороны, которые приведут к некоторой стагнации, обвинят в этом Москву, что, мол, это Россия якобы не действует в рамках сделки, поэтому миру снова якобы грозит голод, — считает Константин Блохин.

Так или иначе, если зерновая сделка после 18 мая прекратит свое существование, Киев лишится широкого перечня экспортных маршрутов — море окажется заблокировано в результате разрушения Черноморской инициативы, а сухопутные маршруты будут работать не в полном объеме из-за ограничений со стороны европейских соседей Украины.

— Но даже если экспортное продовольствие окажется заблокированным внутри Украины — при чем тут Россия? Ни в каких документах, кроме Черноморской инициативы, Россия не брала на себя обязательства участвовать в решении экспортных проблем Украины. При этом Запад, несмотря на пакетный характер соглашений, не пошел ни на какие послабления в отношении Москвы, поэтому к нашей стороне здесь никаких вопросов быть не может , — полагает Владимир Брутер.

Учитывая усиливающуюся негативную риторику стран Запада и условия новой холодной войны, «которая продлится не год и не два», России следует приостановить участие в зерновой сделке, уверен Константин Блохин, и вернуться к обсуждению этого вопроса, только когда Запад будет готов говорить о реализации соглашений на равноправной основе.