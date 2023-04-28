«Порядка 970 тыс. человек в этом году окажутся на грани голодной смерти»

В 2023 году около 27 млн человек по всему миру, прежде всего в Африке, могут столкнуться с угрозой голода. Причем 970 тыс. из них окажутся на грани смерти. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков. Он также объяснил, как влияют на продовольственную безопасность планеты возникшие в результате введения санкций проблемы с экспортом российских удобрений и пшеницы, верят ли в ФАО в продление зерновой сделки и в каких странах располагаются самые «горячие точки голода».

«Мы в состоянии продовольственного кризиса»

— В начале апреля в ФАО сообщили, что индекс глобальных продовольственных цен падает вот уже год. О чем это говорит?

— Действительно, индекс продовольственных цен ФАО, который публикуется ежемесячно по пяти основным товарным группам, снижается уже 12 месяцев подряд. Общее снижение достигло почти 20%. Это, безусловно, положительная тенденция. Она говорит об устойчивости мирового агропродовольственного сектора, о том, что он приспосабливается к негативным драйверам. Мы рассчитываем, что эта тенденция сохранится, так как в основных регионах производителей базовых видов продовольствия наступает урожайный период.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Какие регионы вы имеете в виду?

— В Северном полушарии, допустим, по продукции растениеводства крупнейшие производители — это Россия, Индия, Китай, европейские страны, США и Канада.

— Можно ли говорить о том, что риск мирового продовольственного кризиса, о котором предупреждали в течение 2022 года, постепенно снижается вместе с индексом цен?

— В Целях устойчивого развития (разработаны Генассамблеей ООН в 2015 году. — «Известия») есть ориентир, который человечество поставило себе, — нулевой голод к 2030 году. К сожалению, этот показатель нереалистичен, и к 2030-му мы всё равно в мире будем иметь порядка 670 млн голодающих людей. В этой ситуации можно говорить о продолжении кризиса.

Хотя, с другой стороны, население планеты за эти 15 лет (с 2015 по 2030 год. — «Известия») увеличится. То есть в целом относительная доля голодающих будет сокращаться. Тем не менее те ориентиры, которые мы себе ставили, пока не выполняются.

Но помимо такой общей цифры — средней температуры по больнице — сохраняются зоны острого голода, либо «хронические» зоны, которые из года в год не исчезают из заголовков газет. Появляются и новые «горячие точки голода». К примеру, в силу вспышек вооруженных конфликтов, стихийных бедствий, нашествий вредителей. Поэтому мы находимся в состоянии структурного продовольственного кризиса, острота которого пока не снижается.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Miguel Juarez Lugo

«26–27 млн человек могут столкнуться с угрозой голода»

— В каких регионах мира ситуация заметно улучшилась, а где появились, как вы сказали, «горячие точки голода»?

— ФАО вместе со своими партнерами — Всемирной продовольственной программой (ВПП ООН), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) — периодически издает доклад «Горячие точки голода». И на протяжении многих лет география меняется несущественно. Это прежде всего Афганистан, Йемен, Сирия, Сомали, частично Эфиопия, Кения, Демократическая Республика Конго (ДРК). В Западном полушарии традиционной точкой голода остается Гаити, несмотря на многолетнюю операцию ООН в этой стране.

А улучшилась ситуация, к примеру, на Мадагаскаре, где голод и неурожай были вызваны стихийными бедствиями. Если в прошлом и позапрошлом году в зоне неблагополучия фигурировала Шри-Ланка, то сейчас она оттуда исчезла.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Miguel Juarez Lugo

— Какова сейчас ситуация в Африке, по которой продовольственный кризис ударил в большей степени?

— По прогнозам ФАО, в 2023 году порядка 26–27 млн человек, прежде всего именно на африканском континенте, могут столкнуться с угрозой острого отсутствия продовольственной безопасности. Это уже зона голода и кризиса. А порядка 970 тыс. человек в 2023-м буквально окажутся на грани голодной смерти. Это Южный Судан и Республика Судан, некоторые регионы Эфиопии, ДРК и Сомали. Также острой ситуация остается в Афганистане и Йемене. Эти «горячие точки голода», к сожалению, уже приобретают хронический характер.

— Какова обстановка на Украине?

— Очевидно, что там, где идут боевые действия, невозможно нормальное ведение сельского хозяйства. Там значительное число перемещенных лиц и беженцев, сократилось сельхозпроизводство по всем направлениям — это и растениеводство, и животноводство. Упали доходы домохозяйств, потому что, в отличие от России, Украина в значительной степени — это страна мелких товаропроизводителей в сельском хозяйстве.

И сейчас ООН, в том числе и ФАО, осуществляет масштабную операцию помощи Украине. Бюджет ФАО, выделенный на эту операцию, составляет $200 млн. Это и денежная помощь, и вакцины, семенной (посевной) материал, и удобрения, и предоставление пластиковых рукавов для хранения зерна взамен разрушенных зернохранилищ.

— Есть ли у ФАО данные, сколько людей в мире погибло в 2022 году от голода?

— Такую статистику ФАО не ведет, это ближе к компетенции ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — «Известия»). Но и то, если рассуждать реалистично, наверное, достоверные данные получить невозможно, потому что зачастую голод не бывает основной причиной смерти. Как правило, он ведет к ослаблению защитных сил организма, иммунного статуса, вследствие чего и из-за обострения хронических заболеваний, инфекций люди и погибают. Но сказать, что непосредственно голод убил столько-то людей, такой статистики мы не ведем.

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

«Мы рассчитываем, что зерновую сделку продлят»

— В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней, ее срок истекает 18 мая. Как вы считаете, каковы перспективы ее продления?

— Судьба зерновой сделки сейчас предмет переговоров на самом высоком политическом уровне. С момента подписания соответствующего пакета документов со стороны ООН ее курировало непосредственно руководство организации: лично генеральный секретарь Антониу Гутерриш, его заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан.

Буквально несколько дней назад, в завершении председательства России в Совете Безопасности, там (в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. — «Известия») побывала делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. На встрече Лаврова и Гутерриша этот вопрос обсуждался, генсек ООН передал личное послание президенту РФ Владимиру Путину с предложением о дальнейших путях сохранения и развития этой сделки. Содержание этого документа нам неизвестно, полагаем, что проработка этих предложений займет определенное время.

Естественно, все стороны настроены на позитив, потому что задача благая — накормить людей во всем мире. Товаропроизводители должны получить доход, покрыть взятые кредиты, финансировать следующий цикл производства. Мир нужно обеспечить удобрениями, а Россия — крупнейший экспортер удобрений в мире. Интенсификация сельского хозяйства сейчас достаточно высока во всех странах, даже в развивающихся. Если поток удобрений иссякнет, то, конечно, упадет урожайность, вырастут цены, особо малоимущие слои столкнутся с достаточно серьезным ухудшением состояния своей продовольственной безопасности.

Как и в любой политической сделке, есть определенные риски относительно ее судьбы. Но ФАО остается оптимистом. Мы рассчитываем, что политическая воля возобладает и зерновая сделка будет продлена. В ее рамках с Украины с 1 августа 2022 года было вывезено более 28 млн т продовольствия, которое нашло своих потребителей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Можно ли сказать, что антироссийские санкции стран Запада оказали существенное влияние на продовольственную ситуацию в мире?

— Россия остается крупным, но не единственным производителем продовольствия. Безусловно, год назад сокращение предложения той же российской пшеницы на каких-то рынках вызвало достаточно резкие ценовые колебания. Сейчас эта ситуация нивелируется за счет эластичности мирового рынка зерна, баланса спроса и предложения, достаточно больших накопленных запасов.

Любые санкции оказывают деструктивное влияние на мировую торговлю, на цены, на обеспеченность продовольствием как отдельных стран, так и групп населения внутри той или иной страны. ФАО выступает за справедливую рыночную и прозрачную торговлю, за соблюдение правил ВТО (Всемирная торговая организация. — «Известия»), за отказ от санкционных инструментов по любым мотивам.

Мы ведем последовательную просветительскую работу среди стран-членов, представляем соответствующую статистику. Мы убеждены, что мир без санкций, без экономически немотивированных, необоснованных ограничений на торговлю — ключ к решению проблем продовольственной безопасности.

Фото: Global Look Press/Ilya Galakhov

— Москва неоднократно заявляла, что меморандум между Россией и ООН, который касается в том числе вывоза удобрений, не выполняется. При этом страна, как вы сказали, — их крупнейший экспортер. Как эта ситуация повлияла на мировую продовольственную безопасность?

— Положение на мировом рынке удобрений в значительной степени определяется свободой доступа к российской экспортной продукции. Цены на удобрения выросли не только вследствие ограничения на российский экспорт, но и вследствие удорожания сырья для производства, того же природного газа. Но тут нужно определиться, что формально, как заявляют в западных столицах, российский экспорт продовольствия и удобрений не под санкциями.

Вместе с тем можно говорить о косвенных санкциях: запретах заходов российских судов в европейские порты, трудностях, связанных с проведением финансовых трансакций — ведь большинство сделок в мире осуществляется по предоплате, а многие банки РФ отключены от системы SWIFT и в принципе находятся под набором санкций. Это также проблемы с поиском судов, со страховкой такого груза и судна на период перемещения.

Председатель Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев сказал, что при сохранении такой тенденции из-за нехватки удобрений на мировом рынке число голодающих может возрасти еще на 500 млн. Пока такой мрачный прогноз не оправдывается, но ситуация, естественно, ненормальная. Причем и среди стран, которые ввели санкции и соблюдают их, немало тех, кто в значительной степени зависит от российского экспорта удобрений. Это один из тех драйверов, побудительных причин к продлению зерновой сделки и к обеспечению соблюдения меморандума, который РФ заключила с ООН.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow

«Колхоз — дело добровольное»

— В Европе постепенно запрещают импорт украинской сельхозпродукции, на такой шаг пошли Болгария, Венгрия, Польша и Словакия. Чем обусловлены такие меры?

— Тут действует принцип «своя рубашка ближе к телу». Себестоимость украинского зерна меньше, а с отменой любых ввозных пошлин его конкурентоспособность возросла. К тому же все названные страны — крупные аграрные производители, от реализации их продукции на внутреннем и внешнем рынках государство получает существенную часть своего национального бюджета. Поэтому каждый из них вправе в соответствии со своей правовой системой, в соответствии с нормативной практикой ЕС, куда все эти государства входят, принимать меры по защите внутреннего рынка.

— Поможет ли запрет оперативно решить проблемы, появившиеся из-за импорта украинского зерна?

— Очевидно, собственные внутренние проблемы решить в той или иной степени поможет, но с другой стороны, эти страны сохраняют приверженность своим обязательствам по содействию украинского экспорта. Ряд стран принял меры по опечатыванию вагонов, в которых будет перевозиться эта пшеница, и иные меры обеспечения транзита украинского продовольствия. В данном случае всё это внутреннее дело этих стран и ЕС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

— Продолжает ли РФ выплачивать членские взносы в ФАО?

— Россия с момента вступления в ФАО в 2006 году была добросовестным плательщиком и вносила свои начисленные обязательные взносы в самом начале платежного периода. За 2023-й РФ заранее внесла свой взнос в размере порядка $12 млн.

— Существует ли риск, что на фоне сильного внешнеполитического давления на Москву Россию могут исключить из ФАО или сама РФ решит выйти?

— ФАО — техническая организация, а не политическая, и положения об исключении члена организации в нашем уставе нет. Как говорят россияне, колхоз — дело добровольное. Страна сама принимает решение о вступлении. Единственное прощание с организацией возможно лишь в форме добровольного выхода, о чем, конечно, речь не идет.