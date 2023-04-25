Хлебу — край: попадет ли в Восточную Европу украинское зерно

В Евросоюзе существует санкционный механизм в отношении стран, нарушающих правила торговли ЕС, и он может быть применен к государствам, в одностороннем порядке отказавшихся импортировать украинскую сельхозпродукцию, заявил «Известиям» депутат ЕП от ФРГ Маркус Буххайт. При этом сами причины введения беспошлинного ввоза он ставит под сомнение. Уже четыре правительства в регионе приостановили импорт украинских товаров. О том, что победит — принцип солидарности с Киевом или защита собственного аграрного сектора, — в материале «Известий».

Четвертый пошел

В Болгарии вступил в силу запрет на импорт сельскохозяйственных товаров с Украины, он продлится до 30 июня. Это уже четвертая страна, присоединившаяся к ограничительным мерам против ввоза украинской продукции. До этого на аналогичные шаги пошли Польша, Венгрия и Словакия.

Причины — общие для стран Восточной Европы: за прошедший год в Болгарии осели значительные объемы продукции, что привело к нарушению продовольственных цепочек, объяснил логику Софии премьер-министр технического кабмина республики Гылыб Донев. Подобное положение вещей может обернуться «крайне серьезными» последствиями для местного бизнеса, считают в Болгарии.

— Мы вынуждены принять эту национальную меру, поскольку ответственные европейские органы всё еще рассматривают возможность адекватного реагирования на изменившиеся обстоятельства, к которым привели «коридоры солидарности», — заявил Донев.

Справка «Известий» С мая 2022 года экспорт с Украины в ЕС осуществляется по так называемым «линиям солидарности» — сухопутным путям, по которым с Украины в ЕС вывозится зерно и другая сельхозпродукция, а обратно — топливо и военное снаряжение. При этом Брюссель установил беспошлинный режим на ввоз этих товаров из Украины. Первоначально он был установлен до 5 июня 2023 года, однако позже был продлен еще на год. В результате этого комплекса мер только ввоз пшеницы с Украины в ЕС за год вырос в 10 раз по сравнению с 2021 годом — с 346 тыс. т до 4 млн т.

Кризис перенасыщения рынка дешевым украинским продовольствием оборачивается для Европы кризисом политическим: дело в том, что торговая политика находится в исключительной компетенции Евросоюза, о чем ЕК напомнила еще 16 апреля, когда о запрете на украинский импорт объявили Польша и Венгрия.

Переговоры без результатов

О том, что в странах Восточной Европы складывается напряженная ситуация, Еврокомиссия была осведомлена — еще в начале года Венгрия, Польша, Болгария, Словакия и Румыния пытались обратить внимание ЕК на проблемы, призывая Брюссель рассмотреть возможность вернуть взимание таможенных пошлин на импорт с Украины.

Но ЕС не дал ответов на поставленные вопросы, о чем сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Более того, в феврале Брюссель принял решение продлить беспошлинный ввоз продукции с Украины до июня 2024 года.

При этом сама необходимость решения об отмене пошлин частью политиков в Европе подвергается сомнению.

— Переход к либерализации правил ввоза продукции из Украины с целью оказания экономической поддержки стране, находящейся в состоянии конфликта, не основан на какой-либо объективной оценке ситуации, поскольку отсутствуют достоверные данные об исчерпании экспортных квот Украины в ЕС, — заявил «Известиям» депутат Европарламента от Германии Маркус Буххайт.

Принцип квот на беспошлинный импорт в ЕС ряда украинских товаров был предусмотрен Соглашением об ассоциации Украины и Европейского союза, подписанного в 2014 году после «евромайдана».

Сейчас Еврокомиссия пытается найти компромисс, но пока что предпринимаемые попытки нельзя назвать эффективными. Первый раунд переговоров 19 апреля результатов не принес. Не привели к урегулированию ситуации и переговоры 23 апреля, передает RMF FM.

До этого Еврокомиссия предлагала восточноевропейским фермерам компенсации в размере €100 млн, после появилась новая идея — ЕК сама определит номенклатуру товаров с Украины для стран Восточной Европы, на которые самостоятельно введет эмбарго. В частности, Брюссель, по сообщениям СМИ, готов ограничить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, однако страны, страдающие от затоваривания собственных рынков, хотят расширить этот перечень. Причем это будет возможно сделать только после того, как государства Восточной Европы отменят свои односторонние решения.

Эксперты полагают, что основные споры ведутся вокруг денег — сколько субсидий от ЕС для своих аграриев смогут получить страны Восточной Европы.

— Как только Польша, Венгрия, Словакия и другие страны договорятся по деньгам, некий компромисс будет найдет. Потому что с формальной точки зрения Брюссель прав — здесь страны Восточной Европы нарушают нормальные документы Евросоюза, поскольку такого рода вещи должны решаться на уровне ЕС, — сказал «Известиям» программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов.

При этом формальной причиной ограничения ввоза украинской продукции стало наличие в них пестицидов, которые запрещены к обороту на территории Евросоюза. Об этом же «Известиям» сказал экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек.

— Если страны Восточной Европы пойдут на компромисс с Брюсселем, то они, прежде всего, сделают плохо для своего собственного народа. Качество поставляемого с Украины зерна существенно ниже, чем зерно от восточноевропейских производителей, и даже вредное — из-за наличия в нем пестицидов, — подтвердил Марчек.

Политик из Словакии не верит в применение Евросоюзом санкционного механизма против собственных членов, поскольку таким образом Брюссель «подпишет себе смертный приговор».

Вместе с тем в Европарламенте «Известиям» пояснили, что в ЕС действительно предусмотрены положения о введении санкций в отношении стран, нарушающих правила торговли ЕС.

— В случаях, когда страна нарушает правила торговли ЕС, Брюссель может использовать свои инструменты торговой защиты, такие как антидемпинговые пошлины или защитные меры вплоть до санкций против государства. Мы знаем, что ЕК критикует введенные странами Восточной Европы запреты на импорт зерна с Украины. Но здесь требования руководства ЕС означают, что еще одна часть суверенитета стран-членов будет решительно урезана, — подчеркнул Маркус Бухххайт.

При этом евродепутат считает нападки, в том числе на Венгрию со стороны ЕК, «совершенно необоснованными», которые показывают, что «большинство европейских политиков, скорее, следуют трансатлантическим ориентирам, чем развивают независимую европейскую политическую позицию».

Механизм не работает

Единственная из приграничных с Украиной стран ЕС, не ставшая запрещать импорт украинского зерна, — Румыния. Хотя местные фермеры уже перекрывали КПП на границе, чтобы не пускать украинские фуры на территорию республики.

— Мы солидарны с фермерами из Польши, Венгрии, Болгарии и Словакии, но мы должны вместе разрабатывать правила, а не вступать в конкуренцию в правовых решениях, — заявил в конце прошлой недели министр сельского хозяйства Румынии Петре Деа.

То есть Румыния, заявляя о поддержке требований своих фермеров и их коллег из близлежащих стран, фактически отказывается идти на нарушение общеевропейских норм и вступать в конфронтацию с Еврокомиссией.

Тем не менее Бухарест всё же предпринимает попытки защитить собственных аграриев: с полуночи 24 апреля весь грузовой транспорт, транзитом перевозящий украинские сельскохозяйственные товары, пломбируется. Такие действия — результат переговоров министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского и его румынского коллеги Петре Деа.

Пломбы на грузовой транспорт будут устанавливать таможенные органы Румынии, отметили в украинской таможне.

И если для Брюсселя во всей этой ситуации спор ведется вокруг сумм субсидий и компенсаций фермерам, то для стран Восточной Европы он идет вокруг сохранения социальной стабильности внутри государств, считает декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.

— Проблема в том, что на данном этапе компенсационный механизм, благодаря которому страны — члены ЕС могли претендовать на компенсацию своих потерь, себя исчерпал. В том виде, в котором он работал, недееспособен, поскольку приходится компенсировать гораздо более широкий спектр вопросов, связанных с введенными против России санкциями. Высока вероятность, что на данном этапе Брюссель пойдет навстречу странам Восточной Европы и достигнет договоренности о выработке более растянутого во времени компенсационного механизма, — уточнила Анастасия Лихачева.

Но подрывать единство — публично и намеренно — никто не будет, если существующие механизмы позволят избежать эскалации, резюмировала она.