Слабое зерно: чего от переговоров с ООН ждут в России

5 мая в Москве пройдут консультации между Россией и ООН по выполнению меморандума о доступе российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок . Интерес к ним повышается на фоне скорого окончания срока действия «зерновой сделки» и заявлений российской власти о невыполнении той части соглашений, которая касается экспорта наших товаров. Эксперты в целом скептически смотрят на необходимость продления зерновой сделки, а в Совфеде ждут конкретный ответ на те вопросы, которые поставила Москва .

Мнение экспертов

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев:

«Известно, что Россия выдвинула пять конкретных позиций, по которым мы ожидаем встречных шагов , включая усилия по линии Организации Объединенных Наций. Они озвучены, они положены на бумагу, они носят конкретный прикладной характер. Поэтому наше окончательное решение будет, разумеется, зависеть от реализации этих пунктов . Все в двоичной системе координат — единица и нолики. На каждый из этих вопросов мы должны получить положительный ответ, что этот вопрос решен. Вот чего мы ожидаем от этих консультаций. Мы сформулировали свои ожидания, и мы исходим из того, что на эти вопросы будут даны не менее конкретные ответы . А все остальное — будет зависеть от содержания этих ответов. Ситуация кристально понятна ».

Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Bo Amstrup

Экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе:

«У меня негативное отношение к этой сделке. Сколько она длится с момента заключения? Почти 10 месяцев. Мы что-нибудь получили? Ничего не получили, как я понимаю . И ничего не получим. Так что я пессимистично смотрю на сам смысл этой сделки. И считаю, что нам не следует ее продлевать. Суть проблемы в том, что мы гарантировали украинскому государству поставку зерна. А нас — отдельным меморандумом генсекретарь ООН кормит обещаниями . У генсекретаря ООН — при всем его желании — ограниченные возможности воздействия и на банки, которые могли бы допустить наш Россельхозбанк, и на страхование судов, которое, в основном, идет через англо-американские компании. Я просто знаю систему ООН. Придет и будет просить. Знаете, улыбаются всегда: «Да, да, да, мы сделаем!», и потом ничего не сделают . Я не думаю, что генсек ООН действительно способен оказать нам помощь в этом плане, как бы ни старался. И [генсек ЮНКТАД Ребека] Гринспен может стараться — предположим, что они честные брокеры. Но возможности воздействия у них на иностранные компании крайне ограничены ».

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Олег Барабанов:

« Если бы ООН могла добиться более выгодных для России параметров реального исполнения зерновой сделки, она бы это сделала . Очевидно, что достичь реального результата — не в силах ООН. Поэтому будет обычный разговор, который вряд ли к чему-то прорывному приведет. Вопрос лишь в том, согласится ли Россия продлить зерновую сделку после 18 мая. И здесь, с одной стороны, уровень негативных заявлений со стороны российских официальных лиц выше, чем раньше. С другой, такого же рода заявления звучали перед каждым предыдущим продлением этой сделки , и тем не менее она пролонгировалась, что заставляет меня предположить, что она может быть продлена и сейчас».

Фото: ТАСС/Николай Тришин