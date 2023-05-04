Слабое зерно: чего от переговоров с ООН ждут в России
5 мая в Москве пройдут консультации между Россией и ООН по выполнению меморандума о доступе российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Интерес к ним повышается на фоне скорого окончания срока действия «зерновой сделки» и заявлений российской власти о невыполнении той части соглашений, которая касается экспорта наших товаров. Эксперты в целом скептически смотрят на необходимость продления зерновой сделки, а в Совфеде ждут конкретный ответ на те вопросы, которые поставила Москва.
Мнение экспертов
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев:
«Известно, что Россия выдвинула пять конкретных позиций, по которым мы ожидаем встречных шагов, включая усилия по линии Организации Объединенных Наций. Они озвучены, они положены на бумагу, они носят конкретный прикладной характер. Поэтому наше окончательное решение будет, разумеется, зависеть от реализации этих пунктов. Все в двоичной системе координат — единица и нолики. На каждый из этих вопросов мы должны получить положительный ответ, что этот вопрос решен. Вот чего мы ожидаем от этих консультаций. Мы сформулировали свои ожидания, и мы исходим из того, что на эти вопросы будут даны не менее конкретные ответы. А все остальное — будет зависеть от содержания этих ответов. Ситуация кристально понятна».
Экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе:
«У меня негативное отношение к этой сделке. Сколько она длится с момента заключения? Почти 10 месяцев. Мы что-нибудь получили? Ничего не получили, как я понимаю. И ничего не получим. Так что я пессимистично смотрю на сам смысл этой сделки. И считаю, что нам не следует ее продлевать. Суть проблемы в том, что мы гарантировали украинскому государству поставку зерна. А нас — отдельным меморандумом генсекретарь ООН кормит обещаниями. У генсекретаря ООН — при всем его желании — ограниченные возможности воздействия и на банки, которые могли бы допустить наш Россельхозбанк, и на страхование судов, которое, в основном, идет через англо-американские компании. Я просто знаю систему ООН. Придет и будет просить. Знаете, улыбаются всегда: «Да, да, да, мы сделаем!», и потом ничего не сделают. Я не думаю, что генсек ООН действительно способен оказать нам помощь в этом плане, как бы ни старался. И [генсек ЮНКТАД Ребека] Гринспен может стараться — предположим, что они честные брокеры. Но возможности воздействия у них на иностранные компании крайне ограничены».
Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Олег Барабанов:
«Если бы ООН могла добиться более выгодных для России параметров реального исполнения зерновой сделки, она бы это сделала. Очевидно, что достичь реального результата — не в силах ООН. Поэтому будет обычный разговор, который вряд ли к чему-то прорывному приведет. Вопрос лишь в том, согласится ли Россия продлить зерновую сделку после 18 мая. И здесь, с одной стороны, уровень негативных заявлений со стороны российских официальных лиц выше, чем раньше. С другой, такого же рода заявления звучали перед каждым предыдущим продлением этой сделки, и тем не менее она пролонгировалась, что заставляет меня предположить, что она может быть продлена и сейчас».