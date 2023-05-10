Посол России призвал стороны принять требования Москвы по зерновой сделке

У партнеров Москвы по зерновой сделке есть время одуматься и принять во внимание требования и озабоченности российской стороны, контакты идут. Об этом заявил 10 мая посол РФ в Турции Алексей Ерхов в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что сделка пакетная. Ее часть, относящаяся к Украине, реализуется быстро и хорошо. Российская же часть соглашения не выполняется.

«Осталось совсем немного дней до 18 мая. Есть время нашим партнерам одуматься и принять во внимание наши озабоченности, наши требования. Контакты идут, посмотрим», — сказал дипломат.

Ершов обратил внимание на то, что Турция понимает российские озабоченности и в ходе контактов пытается повлиять на позиции других партнеров.

Ранее в этот день знакомый с ходом переговоров источник отметил, что российская сторона занимает конструктивную позицию, Москва дожидается выполнения условий по российскому экспорту.

Встреча высокого уровня по зерновой сделке проходит в Стамбуле в четырехстороннем формате 10–11 мая.

Днем ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Великобритания считают, что срок действия зерновой сделки следует незамедлительно продлить. Последние дни имеет место сокращение поступления продовольствия на мировые рынки и людям в Африке, на Ближнем Востоке и по всему миру, которые нуждаются в продовольствии.

5 мая ООН призвала все стороны зерновой сделки продолжить обсуждение по продлению и полному выполнению инициативы. В организации также выразили надежду на то, что переговоры помогут преодолеть все трудности, препятствующие ее полной реализации.

14 марта Москва продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок соглашения истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.