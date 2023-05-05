ООН призвала к конструктивным дискуссиям по продлению зерновой сделки

ООН призывает все стороны зерновой сделки продолжить обсуждения по продлению и полному выполнению инициативы. Об этом заявил в пятницу, 5 мая, заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак

«Мы рассчитываем на конструктивные дискуссии со всеми сторонами для продления и полного выполнения черноморской инициативы», — сказал на брифинге, отвечая на вопрос о том, что будет со сделкой после 18 мая, когда истечет ее срок.

Хак выразил надежду на то, что переговоры позволят преодолеть все трудности, препятствующие ее полной реализации. Также он сообщил, что ООН пока не получила ответ от Москвы по зерновой сделке.

Ранее в пятницу в Стамбуле прошла встреча в рамках подготовки переговоров по зерновой сделке, которые должны состояться на следующей неделе с участием заместителей министров обороны. В ходе встречи были согласованы пункты повестки дня и ряд технических вопросов.

14 марта российская сторона продлила зерновую сделку на два месяца, до 18 мая, из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

При этом, как заявил 4 мая в беседе с «Известиями» руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников, реализация сделки может быть полностью прекращена из-за ее неисполнения. Он обратил внимание на то, что в настоящее время нет подвижек ни по одному из элементов второго пакета, содержащего условия РФ, включая отгрузку в портах, подключение Россельхозбанка к SWIFT и другие пункты.

Между тем, как заявил в этом месяце официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, диалог будет продолжаться, несмотря на то, что Москва видит мало поводов для оптимизма по зерновой сделке.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.