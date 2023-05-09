Блинкен заявил о заинтересованности США и Британии в продлении зерновой сделки

США и Великобритания считают, что срок действия зерновой сделки следует незамедлительно продлить. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли 9 мая.

«Мы также говорили о срочной необходимости продления и расширения Черноморской зерновой инициативы», — отметил госсекретарь.

Блинкен указал, что в последние дни имеет место сокращение поступления продовольствия на мировые рынки и людям в Африке, на Ближнем Востоке и по всему миру, которые нуждаются в данном продовольствии.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства также отметил, что США признательны генсеку ООН Антониу Гутерришу и коллегам в Турции за усилия по выходу из «тупиковой ситуации».

Ранее, 5 мая, ООН призвала все стороны зерновой сделки продолжить обсуждение по продлению и полному выполнению инициативы. В организации надеются, что переговоры позволят преодолеть все трудности, препятствующие ее полной реализации.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, в свою очередь, подтвердил, что четырехсторонняя встреча высокого уровня по вопросу зерновой сделки должна состояться в скором времени.

14 марта Москва продлила зерновую сделку на два месяца вместо четырех в связи с отсутствием прогресса в вопросе поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. На данный момент Россия оценивает продвижение по вопросу зерновой сделки для РФ как безуспешное из-за безынициативности ООН.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.