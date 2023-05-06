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В МИДе подтвердили планы по проведению четырехсторонней встречи по зерновой сделке

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в эфире телеканала RT подтвердил, что четырехсторонняя встреча высокого уровня по вопросу зерновой сделки пройдет в скором времени.

«Встреча высокого уровня на уровне заместителей министров состоится в ближайшем будущем. Она пройдет в четырехстороннем формате с участием сторон соглашений: Россия, Турция, Украина, ООН», — сказал замминистра.

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Днем ранее в офисе генсека ООН Антонио Гуттериша анонсировали сроки встречи по зерновому вопросу в Стамбуле — она состоится на следующей неделе.

Вместе с тем ООН призвала все стороны зерновой сделки продолжить обсуждения по продлению и полному выполнению инициативы. В организации также выразили надежду на то, что переговоры позволят преодолеть все трудности, препятствующие ее полной реализации.

Накануне в Стамбуле прошла встреча в рамках подготовки переговоров по зерновой сделке, которые должны состояться на следующей неделе с участием заместителей министров обороны. В ходе встречи были согласованы пункты повестки дня и ряд технических вопросов.

14 марта российская сторона продлила зерновую сделку на два месяца, до 18 мая, из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Турция неоднократно поддерживала РФ в вопросе отстаивания тех требований, которые обещал выполнить ООН.

На данный момент российские власти оценивают продвижение по вопросу зерновой сделки для РФ, как безуспешное, из-за безынициативности ООН.

Так, в этом месяце официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, диалог будет продолжаться, несмотря на то что Москва видит мало поводов для оптимизма по зерновой сделке.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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