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В Кремле заверили в продолжении диалога по зерновой сделке

Песков: условия России по зерновой сделке не выполнены, диалог будет продолжаться
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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Условия России по зерновой сделке не выполнены, диалог будет продолжаться. Об этом во вторник, 2 мая, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Позиция России хорошо известна. Вы знаете, что сделка была в свое время продлена на два месяца. Время, собственно, сжимается, как шагреневая кожа. Условия сделки не выполнены в той части, которая касается российского агросектора», — отметил он.

Отвечая на вопрос «Известий», поступала ли Москве информация о возможной встрече по зерновой сделке, Песков отметил, что контакты по данному вопросу продолжаются, однако не приносят результатов.

«Я вам не могу сказать точно об уровне, месте и времени (возможных будущих переговоров. — Ред.)», — добавил он.

«Шансы продления зерновой сделки — 50 на 50»
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Ранее в этот день источник агентства Reuters сообщил, что встреча по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон назначена на среду, 3 мая, и вместе с тем выразил надежду, что переговоры дадут результаты.

В МИД РФ также заявили об отсутствии информации о встрече по зерновой сделке.

24 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке передал письмо для президента РФ Владимира Путина с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки. Вместе с тем он выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в ее реализации.

Российская сторона 14 марта приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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