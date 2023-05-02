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В МИД РФ заявили об отсутствии информации о встрече по зерновой сделке

МИД: российская сторона не владеет информацией о какой-либо встрече по зерновой сделке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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России не поступала информация о какой-либо встрече по зерновой сделке, заявили в МИД РФ 2 мая.

«Информации о какой-либо встрече к российской стороне не поступало», — сказали ТАСС в дипведомстве.

Таким образом министерство прокомментировало поступившее ранее в этот сообщение агентства Reuters о якобы запланированных на 3 мая переговорах. Собеседник агентства заявил, что встреча по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон назначена на среду и вместе с тем выразил надежду, что переговоры дадут результаты.

«Шансы продления зерновой сделки — 50 на 50»
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Ранее, 24 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке передал письмо для президента РФ Владимира Путина с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки. Вместе с тем он выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в ее реализации.

За день до этого министры сельского хозяйства стран «большой семерки» (G7) подтвердили важность продовольственной сделки и сообщили о том, что решительно поддерживают ее «продление, полное исполнение и расширение». Они также подчеркнули, что осознают важность черноморской зерновой инициативы.

Российская сторона 14 марта приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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