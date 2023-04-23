Министры сельского хозяйства G7 выступили за продление зерновой сделки

Министры сельского хозяйства стран «большой семерки» (G7) подтвердили важность зерновой сделки и заявили, что решительно поддерживают ее «продление, полное исполнение и расширение». Об этом стало известно 23 апреля по итогам двухдневной встречи глав ведомств в японском городе Курасики в префектуре Окаяма.

Министры заявили, что осознают важность черноморской зерновой инициативы, осуществленной при посредничестве Турции.

«Мы выражаем в этой связи нашу решительную поддержку ее продления, полного исполнения и расширения», — цитирует Kyodo совместное заявление министров.

При этом представители G7 вновь выступили с обвинениями в адрес России, заявив, что РФ якобы «использует продовольствие как меру дестабилизации и инструмент для геополитического принуждения». И заявили, что намерены продолжать разрабатывать ограничительные меры против Российской Федерации, подчеркнув, что вопросы продовольствия и удобрений в новых санкциях затрагиваться не будут.

Ранее, 19 апреля, замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что рассуждать о возможности продления зерновой сделки во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в конце апреля преждевременно. Также Панкин отметил, что усилия ООН пока не привели к реализации российской части зерновой сделки, она «фактически остановилась», хотя «определенно есть некоторая динамика».

18 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что в ситуации с зерновой сделкой в настоящее время нет никакого движения, усилия прилагаются, но в контексте меморандума они пока не приносят результатов для России. По его словам, ожидается, что ситуация вокруг зерновой сделки будет обсуждаться в ходе встречи Сергея Лаврова и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В этот же день главы МИД стран G7 в совместном заявлении отметили, что зерновая сделка является критически важной, поэтому Россия не должна ограничивать срок ее действия. Они договорились о необходимости согласования действий для снижения рисков, связанных с экспортом российского газа.

14 марта Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.