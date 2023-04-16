G7 заявила о намерении согласовывать риски по экспорту газа из России
«Большая семерка» считает необходимым согласовать действия для снижения рисков, связанных с экспортом российского газа. Об этом говорится в совместном заявлении министров по вопросам климата, энергетики и окружающей среды G7, распространенном в воскресенье, 15 апреля, по итогам встречи в Японии.
«Мы подтверждаем приверженность «семерки» достижению к 2050 году нетто-нулевой эмиссии по всей цепочке добычи и производства ископаемого топлива», — отмечается в заявлении.
Кроме того, министры стран G7 заявили, что намерены отслеживать ситуации с поставками газа из России. При этом экспорт российского газа они назвали «непредсказуемым».
14 февраля директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что спрос на российские энергоносители в Европе остается высоким, говорить о вытеснении России с европейских рынков не приходится.
Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В конечном итоге это стремление спровоцировало серьезный энергетический кризис в европейском регионе.