Куда ветер подует: Европа строит прогнозы о ценах на газ

Газ в Европе резко подешевел. Помогла теплая погода и солидные запасы, которые удалось сформировать благодаря еще российским поставкам. В результате Старый Свет в замешательстве: на следующую зиму придется запасать СПГ, но это дорогое и дефицитное топливо. Теперь в Европарламенте задумались о возможности возобновления поставок из России. Параллельно в ЕС готовятся запустить совместные закупки газа, но эксперты сомневаются в том, что это сильно поможет в борьбе с энергетическим кризисом. Подробнее о ситуации на европейском газовом рынке — в материале «Известий».

Цены обвалились

Европейский газ продолжает дешеветь: неожиданно теплая зима и достаточные запасы почти не оставляют сомнений в том, что отопительный сезон удастся пройти без проблем. Так, январь в Старом Свете выдался самым теплым за последние 15 лет.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на середину зимы находятся на рекордном для этого времени года уровне — 81,7%. Отбор топлива перед ожидающимся похолоданием растет, но по-прежнему минимален для этого сезона.

Куда ветер подует Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer

Одна из причин, помимо температуры выше климатической нормы, — резкий рост доли ветрогенерации, составляющей ныне более четверти в общей выработке электроэнергии в ЕС.

Излишний оптимизм

Сейчас российский газ поступает в Европу только через ГТС Украины и одну ветку «Турецкого потока». При этом с начала января прокачка через Украину упала до 35,4 млн кубометров в сутки.

— Насколько мы можем судить, краха европейской промышленности удалось избежать, — констатировал министр экономики Германии Роберт Хабек во время визита в Норвегию (с некоторых пор — крупнейший поставщик газа в ФРГ).

— Мы полны оптимизма, — добавил Клаус Мюллер, глава сетевого регулятора Германии. — Чем больше газа у нас в хранилищах, тем меньше потрясений и затрат нас ждет к следующей зиме.

Однако такая позиция может оказаться излишне самоуверенной. Пока что ЕС продолжает активно закупать партии сжиженного природного газа (СПГ). Но это топливо уже сейчас в дефиците. А из-за ценовых скачков Европе его в перспективе может доставаться всё меньше. Из-за падения европейских цен продавцы охотно перенаправят его в другие регионы, прежде всего в Азию.

Не исключено, что на изменение рыночной конъюнктуры первым делом отреагируют американские поставщики, на которых в ЕС возлагают основные надежды. В прошлом году США отгрузили в Европу 75% своего СПГ-экспорта.

Куда ветер подует Фото: REUTERS/John Macdougall

«Если поставки перенаправят, пропадут базовые объемы, сформировав естественное дно для цен, — отмечали аналитики швейцарской трейдинговой компании MET International. — Европе придется где-то доставать СПГ, чтобы компенсировать российский импорт».

Как предупреждало еще в ноябре Международное энергетическое агентство (МЭА), от чрезмерного оптимизма насчет запасов газа в ПХГ Европе следует воздержаться и принять срочные меры для подготовки к следующей зиме.

«Европа может столкнуться с нехваткой 30 млрд кубометров газа в ключевой для заполнения ПХГ летний период в 2023 году, что подчеркивает необходимость принятия немедленных действий со стороны правительств для снижения потребления газа в условиях мирового энергетического кризиса», — указывало агентство.

Совместные закупки

Как считают в Евросоюзе, сформировать достаточное количество запасов газа уже на следующую зиму, а заодно и стабилизировать цены на него помогут совместные закупки. 16 января на первом заседании Энергетической платформы замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что они начнутся уже весной.

Идею совместных закупок газа Еврокомиссия продвигает уже лет десять. Регулятор настаивает, чтобы страны Евросоюза передали Брюсселю права на заключение контрактов с внешними поставщиками газа. Задача — избежать конкуренции между странами — членами блока. Пока речь идет о пробном режиме закупок: совместные контракты на первом этапе должны покрывать не более 15% потребностей стран ЕС в газе.

Аналитики указывают на то, что эта схема действительно может помочь ослабить энергетический кризис, но вопрос в том, по какой цене и у кого будет приобретаться газ.

Куда ветер подует Фото: REUTERS/Issei Kato

— Несложно догадаться, что природный газ будет транспортироваться в Европейский союз преимущественно из Норвегии, с Ближнего Востока и из Африки, из США, а вот его стоимость может серьезно подрасти. Причины две: во-первых, Россия может свести до нуля поставки голубого топлива, не желая мириться с навязываемыми ей санкциями; во-вторых, в 2023 году спрос на него со стороны Китая явно вырастет, не говоря уже про таких более «скромных» потребителей, как Индия, Япония, Южная Корея, Пакистан, Таиланд и Бангладеш, — поясняет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По его словам, единственным подспорьем может стать стагнация в экономике Европейского союза. Из-за прошлогодней дороговизны голубого топлива многие промышленные предприятия, в частности химические, сильно сократили выпуск продукции и, соответственно, потребление природного газа.

Понимая всё это, в Европарламенте уже допускают возобновление переговоров по газу с Россией. Как указал депутат от Франции Тьерри Мариани, пока зима мягкая и население не особо пострадало от отключений электричества. Но энергетические субсидии недешевы и не могут продолжаться вечно.

— Европейские государства понимают: их стратегия разрыва с Россией в долгосрочной перспективе нереальна. Сжиженный природный газ дорог, найденные альтернативы неэффективны, а коллективные закупки, похоже, не работают, — отметил Мариани.