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Газ на газ не приходится: цена голубого топлива может опуститься до $500

В чем причина и как это влияет на Россию
Фото: REUTERS/Riham Alkousaa
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Цена на газ с начала года снизилась более чем на 25% и в ближайший месяц может достичь отметки в $500 за 1 тыс. куб. м, считают опрошенные «Известиями» эксперты. 17 января биржевые цены на это топливо в Европе впервые с августа 2021-го составили ниже $600, а еще в начале января голубое топливо торговалось в районе $800 за 1 тыс. куб. м. Эксперты отмечают, что снижение стоимости газа связано с теплой зимой в Европе, регулярными поставками СПГ и эффективной работой европейской ветрогенерации. Но если сбудутся прогнозы о грядущем похолодании в Старом Свете в ближайшие недели, стоимость топлива может вновь вырасти до $1000 за 1 тыс. куб. м, считают специалисты.

Прогнозный уровень

Цена газа с начала 2023 года снизилась более чем на 25%, подсчитали «Известия» на основе данных торгов нидерландской биржи TTF. 17 января биржевая стоимость голубого топлива в Европе впервые с августа 2021-го оказалась ниже $600 за 1 тыс. кубов, тогда как в начале этого года еще торговалась в районе $800. К 17:30 мск цена газа поднялась выше $660 за 1 тыс. куб. м.

Подобная динамика связана с тем, что реализовался наиболее благоприятный для Европы из прогнозируемых сценариев, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Газ на газ не приходится
СПГ
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer

— Погода в Европе за последний месяц была аномально теплой, поставки СПГ находились на стабильно высоком уровне, хорошие показатели демонстрировала ветряная генерация. В результате газ из хранилищ в последние несколько недель почти не расходовался, а их заполненность вплотную приблизилась к историческому максимуму, — сказал эксперт.

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ЕС сможет избежать дефицита топлива этой зимой, Европа также имеет хорошие шансы создать высокую базу для заполнения хранилищ к следующему отопительному сезону, добавил Сергей Кауфман. Ранее сообщалось, что запасы в подземных европейских хранилищах газа (ПХГ) остаются на историческом максимуме для зимы и составляют около 81,5%.

Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента, согласно данным Gas Infrastructure Europe, страны ЕС отобрали из хранилищ 19,4 млрд куб. м газа.

Как писали «Известия», сегодня голубое топливо поставляется в Старый Свет через газотранспортную систему Украины и «Турецкий поток» (примерно 80–90 млн куб. м в сутки). До этого поставки шли и по «Северному потоку – 1», но он был остановлен из-за диверсии, поставки по газопроводу Ямал – Европа не осуществляются из-за российских контрсанкций, а «Северный поток – 2» так и не запустили в эксплуатацию.

Газ на газ не приходится
Северный поток
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer

«Известия» направили запросы в «Газпром» и Минэнерго.

Соразмерно потребностям

В Европе начался промышленный спад из-за сокращения поставок газа из РФ

Первая половина зимы была аномально теплой большую часть времени, что значительно уменьшило потребности ЕС в отоплении, подтвердил директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Однако среди факторов, которые привели к снижению котировок, следует выделить и деиндустриализацию, сокращение промышленного производства в Европе, завязанного на потребление газа и электроэнергии, добавил он.

Промышленность ЕС вынуждена уменьшать объемы своего производства в связи с сокращением поставок российского газа, писали «Известия». Представители некоторых европейских отраслей (от химической промышленности до заводов, производящих удобрения) заявляли, что они рискуют навсегда потерять свои международные позиции. В количественном выражении снижение объемов выпуска в Европе после отказа от газа из РФ составило уже 10% в сталелитейной промышленности, 50% — в алюминиевой, 27% — в изготовлении кремниевых сплавов и ферросплавов, а производство удобрений сократилось на 70%.

— Сейчас мы видим снижение цен на газ, но с точки зрения промышленности они всё еще втрое выше того уровня, на который была настроена газохимия в Европе, — отметил Алексей Гривач.

Газ на газ не приходится
Газ
Фото: Global Look Press/dpa/Hauke-Christian Dittrich

В ближайшие недели в Европе ожидается похолодание, и цены могут вернуться к отметке выше $800 за 1 тыс. куб. м, дополнил Сергей Кауфман. Также на это способно повлиять вероятное восстановление спроса на СПГ в Китае, что может привести к частичному перенаправлению поставок на Восток, добавил аналитик.Инфографика

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Если в Европе похолодает, то цена быстро вернется к уровню $1000 за 1 тыс. куб. м, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Если же удача будет на стороне европейцев, то стоимость голубого топлива может снизиться до $500 за 1 тыс. куб. м, добавил он.

Рынок отыгрывает уход панических настроений относительно возможной нехватки газа этой зимой, без серьезных обострений весьма вероятно дальнейшее постепенное снижение цены топлива в районе $450–550 за 1 тыс. куб. м, отметил начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров.

При этом для бюджета РФ наиболее принципиальным моментом остается способность «Газпрома» выплачивать дополнительный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ, был увеличен с 1 января 2023 года на 50 млрд рублей ежемесячно), и даже при снизившихся котировках такая возможность у компании сохраняется, отметил Сергей Кауфман.

Газ на газ не приходится
Газ
Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Как отмечал в декабре 2022 года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, по итогам года компания заплатит налоги на сумму более 5 трлн рублей — она крупнейший налогоплательщик страны.

Колебания же биржевых котировок для компании не столь существенны — топливо в Европу «Газпром» поставляет по трубопроводам по контрактной цене, которая устанавливается в договорах, а не на бирже, напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Стоимость газа по долгосрочным контрактам для различных европейских стран составляет около $250–300 за 1 тыс. куб. м, писали «Известия». Это намного ниже текущей биржевой цены.

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