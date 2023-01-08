Энергоракурсы: сколько будут стоить нефть и газ в 2023 году

Ситуация на мировом энергетическом рынке в 2023 году будет оставаться неопределенной на фоне введенных Западом потолков цен на газ и нефть, а также антироссийских санкций , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Россия может резко снизить или прекратить поставки сырья в Европу, при этом наращивая экспорт в Азию. Это приведет к рискам нехватки энергоносителей для потребителей в ЕС, а также к росту котировок, отметили специалисты. Стоимость нефти может выйти на уровень $100 за баррель, а газа — $1,8 тыс. за тысячу кубометров.

Рынок и санкции

Введенные Западом антироссийские санкции, попытки политического вмешательства в торговлю ресурсами и появление потолков цен на газ и нефть создают ситуацию неопределенности для энергорынка в 2023 году , сказал «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Европа не только безуспешно попыталась зарегулировать стоимость сырья из РФ, но и дискредитировала биржевую торговлю в глазах остальных поставщиков, из-за чего бизнес утратил доверие к европейскому рынку , добавил он. Поэтому, по словам Дмитрия Гусева, в 2023 году могут начать формироваться новые торговые отношения и цепочки поставок сырья, не исключены наращивание торговли России с Азией, резкое снижение отечественного экспорта в ЕС и нехватка сырья для европейцев, что будет приводить к колебаниям цен.

Топливные санкции Запада в отношении России ввели с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать нашу нефть, перевозимую по морю. Также страны «большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую продукцию на уровне $60 за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости.

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В ответ Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов, на поставки которых прямо или косвенно действуют предельные цены. Указ президент России Владимир Путин подписал 27 декабря. Рынок отреагировал ростом котировок — в тот день течение часа с 18:00 до 19:00 мск цена на нефть Brent поднялась с $85 до $86 за баррель.

Эти колебания связаны с тем, что игроки опасаются дефицита сырья на отдельных базисах поставки, сказал «Известиям» начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров. Россия уже перенаправляет нефть, например, в Китай и Индию , отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В Индии спрос на отечественное черное золото вырос в разы , добавила она.

— Нефтяной рынок в 2023 году будет очень волатилен, цена на Brent может снова вернуться на $100 за баррель и даже выше, если предложение сократится на 1–1,5 млн баррелей в сутки, а спрос вырастет , — отметила эксперт.

Однако и Международное энергетическое агентство, и ОПЕК предупреждали, что это только один из возможных сценариев, так как снижения спроса на нефть в I квартале тоже можно ожидать, если потребность в ней в Китае будет оставаться низкой, добавила аналитик. Тогда, по словам Натальи Мильчаковой, Brent окажется в коридоре $70–80 за баррель.

Запрет на морской импорт российской нефти в ЕС и появление потолка цен способны подтолкнуть котировки вверх, но многое будет зависеть от геополитических решений, прежде всего в контексте российско-украинского конфликта, а также действий Китая по продолжению политики нулевой терпимости к коронавирусу , добавил замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.

Перенаправить поставки

Даже если Россия не сможет поставлять нефть в Европу, много она не потеряет, считает президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов. РФ способна перенаправить поставки, а также нарастить переработку нефти внутри страны, поэтому резкого спада добычи ждать не стоит, отметил аналитик.

Вице-премьер Александр Новак заявлял, что российские компании, несмотря на санкции, смогли выстроить новые логистические цепочки реализации нефти и нефтепродуктов, и уже в мае-июне восстановили производство до уровней января-февраля, которые сохраняются и сейчас (около 10 млн баррелей в сутки). Чиновник также отметил : РФ может сократить добычу на 5–7% в начале года из-за потолка цен, но в целом в 2023-м добудет не менее 490–500 млн т.

Что касается природного газа, то в новом году экспорт голубого топлива из России в Европу или останется на нынешнем уровне (минус 70% от прежних поставок), или еще больше сократится, поскольку начнет действовать потолок цен, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Кроме того, РФ, вероятно, ответит Западу запретом на поставки плюс прежние маршруты еще не заработают.

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— «Северный поток» остановлен из-за диверсии, поставки по газопроводу Ямал – Европа не осуществляются из-за контрсанкций, «Северный поток – 2» не был пущен в эксплуатацию. Остаются украинская ГТС и «Турецкий поток», — напомнил эксперт.

По его словам, Европа будет пытаться компенсировать выпадающие объемы поставками СПГ из США, Австралии, Катара, за счет собственного увеличения добычи (в частности, Норвегия намерена нарастить производство газа), а также повысится импорт из Азербайджана и от других среднеазиатских поставщиков.

19 декабря страны Евросоюза согласовали лимит цен на газ в €180 за 1 МВт·ч — мера начнет действовать с 15 февраля 2023 года. Она сопоставима с ценой в $1,9 тыс. за тысячу кубометров.

Неопределенная ситуация на нефтяном рынке и стоимости ресурса будут провоцировать и подорожание газа , отметил Дмитрий Гусев. Цены на газ на голландском TTF будут в промежутке около $1,2–1,8 тыс. за тысячу кубометров, дал прогноз аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

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