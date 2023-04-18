Главы МИД стран G7 призвали Россию продлить зерновую сделку

Зерновая сделка является критически важной, поэтому Россия не должна ограничивать срок ее действия. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав МИД стран G7, опубликованном во вторник, 18 апреля.

«Зерновая сделка критически важна для помощи в восстановлении украинского сельского хозяйства и для предупреждения новых шоков для системы продовольствия. Мы призываем Россию прекратить угрожать глобальным поставкам продовольствия и позволить зерновой сделке действовать на полную мощность и на неограниченный срок», — говорится в заявлении.

Ранее в этот день представители стран «семерки» договорились о необходимости согласования действий для снижения рисков, связанных с экспортом российского газа. Кроме того, министры стран G7 заявили, что намерены отслеживать ситуации с поставками газа из России. При этом экспорт российского газа они назвали «непредсказуемым».

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспективы продления зерновой сделки не столь радужные. По его словам, ситуация с исправлением положения дел по второй части договоренностей не имеет тенденции к улучшению.

11 апреля первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью «Известиям» заявил, что на данный момент шансы на продление зерновой сделки после 18 мая составляют 50%. Он отметил, что с момента предыдущего продления сделки в середине марта радикальных изменений по этому вопросу не было.

14 марта Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.