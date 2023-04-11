Первый зампостпреда РФ при ООН рассказал о перспективах зерновой сделки

В настоящее время шансы на продление зерновой сделки после 18 мая составляют 50%. Об этом заявил в интервью «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Шансы продления зерновой сделки — 50 на 50: либо будет, либо нет. Мы абсолютно недовольны тем, как реализуется вторая часть пакетной договоренности. С первой — по вывозу украинского зерна — всё понятно, на ней как раз и сфокусировано внимание, но вторая, касающаяся вывоза российской сельхозпродукции и удобрений, остается в тени», — подчеркнул он.

По словам дипломата, Москва «жестко предупредила», что будет ждать существенного прогресса в этом вопросе. Однако с момента предыдущего продления сделки в середине марта радикальных изменений не было. При этом до истечения срока 18 мая остается не так много времени, напомнил Полянский.

«Час Х» не настал, но мы свою позицию обозначили довольно жестко и бескомпромиссно. Хочется верить, что на Западе нас услышали. В ООН, во всяком случае, услышали точно», — отметил он.

Вместе с тем первый зампостпреда РФ при ООН рассказал о том, что произойдет в случае «негативного сценария», то есть если сделка не будет продлена.

«Это значит, что прекращает свою деятельность Совместный координационный центр в Стамбуле, который позволяет обеспечивать транзит украинских судов и их проверку. <…> Непродление означает, что у этого механизма не будет никаких правовых оснований работать дальше. Естественно, что реализацию такой серьезной вещи, как экспорт зерна, без российских гарантий безопасности в акватории Черного моря представить сложно», — спрогнозировал Полянский.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Дмитрия Полянского «Известиям»:



«Шансы продления зерновой сделки — 50 на 50»