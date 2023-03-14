Реклама
Прямой эфир
Общество
Инвалида из Челябинска не пустили на борт самолета из-за электропривода в коляске
Спорт
«Локомотиву» грозит техническое поражение в матче с «Акроном» в Кубке России
Политика
Путин выразил уверенность в совершении терактов на СП «на государственном уровне»
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз по банковской системе США
Общество
Путин призвал добиться улучшения экологической ситуации на Дальнем Востоке
Общество
Минпромторг получил обращения по работе владельцев ПВЗ Wildberries
Спорт
ФИФА объявила о новом формате чемпионата мира с 48 сборными
Мир
Командующий Объединенной группировкой войск Армении и России снят с должности
Политика
Песков заявил об отсутствии обсуждений в Кремле второй волны мобилизации
Спорт
«Металлург» выиграл у «Автомобилиста» и прошел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Общество
Санитарная авиация «Ростеха» лишилась статуса единственного оператора санавиации в РФ
Мир
Президент Сирии Асад прибыл в Москву
Сюжет:

В МИД РФ объяснили решение продлить зерновую сделку только на 60 дней

Замглавы МИД Вершинин объяснил решение продлить зерновую сделку на 60 дней отсутствием прогресса
0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российских продовольствия и удобрений на мировые рынки. Об этом во вторник, 14 марта, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Это не ультиматум, это четкая, принципиальная и открытая позиция российской стороны», — сказал дипломат.

Вершинин назвал позицию Москвы важным сигналом о необходимости добиваться реальных результатов по зерновой сделке. Он отметил, что этот период достаточен для того, чтобы не на словах, а на деле добиться прогресса в исполнении положений меморандума между Россией и ООН. В конце 60-дневного срока Москва оценит прогресс с реализацией сделки, а затем уже примет дальнейшее решение.

Вопрос о продлении зерновой сделки возник на фоне антироссийских санкций. Из-за ограничений Россия не в состоянии свободно реализовывать товары сельхозназначения.

В понедельник в Женеве начались консультации России и ООН по продовольственной сделке. Вершинин, представляющий российскую сторону, рассказал «Известиям», что консультации были непростыми. Москва подтвердила свое намерение и далее участвовать в зерновой сделке, но выступила против очередного срока ее продления на 120 дней, как планировалось раньше.

Женевский гамбит: почему Россия не против продления зерновой сделки
Правда, в этот раз — не на 120 дней, а лишь на 60

В свою очередь, представитель Генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН делает всё возможное, чтобы сохранить целостность соглашения и обеспечить продолжение его действия. Что касается экспорта российской сельскохозяйственной продукции, то, как заявил Дюжаррик, работа в этом направлении ведется с Великобританией, США и другими странами, чтобы добиться полного выполнения соглашения.

Ранее, 2 марта, в МИД РФ указали на то, что страны Запада саботируют зерновую сделку. Исходя из документа, опубликованного министерством, через восемь месяцев после заключения соглашения выполняется только одна часть пакета — по вывозу украинского продовольствия.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

В ноябре договор был продлен на 120 дней, срок его действия истекает 18 марта. Согласно соглашению, автоматическое продление сделки возможно при отсутствии возражений какой-либо из сторон.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023