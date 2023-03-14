В МИД РФ объяснили решение продлить зерновую сделку только на 60 дней

Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российских продовольствия и удобрений на мировые рынки. Об этом во вторник, 14 марта, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Это не ультиматум, это четкая, принципиальная и открытая позиция российской стороны», — сказал дипломат.

Вершинин назвал позицию Москвы важным сигналом о необходимости добиваться реальных результатов по зерновой сделке. Он отметил, что этот период достаточен для того, чтобы не на словах, а на деле добиться прогресса в исполнении положений меморандума между Россией и ООН. В конце 60-дневного срока Москва оценит прогресс с реализацией сделки, а затем уже примет дальнейшее решение.

Вопрос о продлении зерновой сделки возник на фоне антироссийских санкций. Из-за ограничений Россия не в состоянии свободно реализовывать товары сельхозназначения.

В понедельник в Женеве начались консультации России и ООН по продовольственной сделке. Вершинин, представляющий российскую сторону, рассказал «Известиям», что консультации были непростыми. Москва подтвердила свое намерение и далее участвовать в зерновой сделке, но выступила против очередного срока ее продления на 120 дней, как планировалось раньше.

В свою очередь, представитель Генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН делает всё возможное, чтобы сохранить целостность соглашения и обеспечить продолжение его действия. Что касается экспорта российской сельскохозяйственной продукции, то, как заявил Дюжаррик, работа в этом направлении ведется с Великобританией, США и другими странами, чтобы добиться полного выполнения соглашения.

Ранее, 2 марта, в МИД РФ указали на то, что страны Запада саботируют зерновую сделку. Исходя из документа, опубликованного министерством, через восемь месяцев после заключения соглашения выполняется только одна часть пакета — по вывозу украинского продовольствия.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

В ноябре договор был продлен на 120 дней, срок его действия истекает 18 марта. Согласно соглашению, автоматическое продление сделки возможно при отсутствии возражений какой-либо из сторон.