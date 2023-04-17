Песков назвал не столь радужными перспективы продления зерновой сделки

Перспективы продления зерновой сделки не столь радужные. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они по-прежнему не столь радужные. К сожалению, ситуация с исправлением положения дел по второй части договоренностей не имеет тенденции к улучшению», — сказал он журналистам.

Срок продления соглашения истекает 18 мая.

Ранее, 12 апреля, Песков подчеркнул, что представители ООН прикладывают определенные усилия для соблюдения условий сделки. Однако вторая половина договора, касающаяся поставок российского продовольствия, по-прежнему не работает.

11 апреля первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью «Известиям» заявил, что на данный момент шансы на продление зерновой сделки после 18 мая составляют 50%. Он отметил, что с момента предыдущего продления сделки в середине марта радикальных изменений по этому вопросу не было.

До этого, 3 апреля, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя также отметил, что договоренности об экспорте из РФ зерна и продовольствия по Черному морю в рамках зерновой сделки всё еще не работают. Он сообщил, что Россия не смогла экспортировать ни одного зернышка.

Между тем 7 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым подчеркнул необходимость продолжать реализацию зерновой инициативы и работать над снятием имеющихся ограничений для экспорта российского зерна. В свою очередь, Лавров заявил, что российская часть зерновой сделки не выполняется вообще.

14 марта Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.