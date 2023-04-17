Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков рассказал о попытках США вести разведдеятельность в России
Мир
Военные Китая сопроводили эсминец США в Тайваньском проливе
Общество
Синоптик спрогнозировал до +18 градусов в Москве
Мир
Главы МИД стран G7 договорились о сохранении антироссийских санкций
Армия
Путин на встрече с Шойгу высоко оценил первый этап внезапной проверки ТОФ
Общество
В школах РФ проходят уроки о Дне памяти о геноциде советского народа нацистами
Политика
В Кремле ответили на вопрос о проверках деклараций чиновников о доходах
Мир
Премьер Словакии анонсировал приостановку импорта зерна с Украины
Политика
В Госдуме предложили расширить состав участников ДСНВ
Общество
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Мир
Россиянка с ребенком заблокированы в Нубийской митрополии в Хартуме
Мир
МИД РФ заявил о противостоянии России НАТО и Украине в одиночку
Мир
Экс-разведчик Риттер уличил Запад в планах втянуть Россию в конфликт с Грузией
Сюжет:

Песков назвал не столь радужными перспективы продления зерновой сделки

0
Фото: TASS/EPA/ERDEM SAHIN
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перспективы продления зерновой сделки не столь радужные. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они по-прежнему не столь радужные. К сожалению, ситуация с исправлением положения дел по второй части договоренностей не имеет тенденции к улучшению», — сказал он журналистам.

Срок продления соглашения истекает 18 мая.

«Шансы продления зерновой сделки — 50 на 50»
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский — о будущем Стамбульских соглашений, расследовании взрывов на «Северных потоках» и ограничениях для российских дипломатов в США

Ранее, 12 апреля, Песков подчеркнул, что представители ООН прикладывают определенные усилия для соблюдения условий сделки. Однако вторая половина договора, касающаяся поставок российского продовольствия, по-прежнему не работает.

11 апреля первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью «Известиям» заявил, что на данный момент шансы на продление зерновой сделки после 18 мая составляют 50%. Он отметил, что с момента предыдущего продления сделки в середине марта радикальных изменений по этому вопросу не было.

До этого, 3 апреля, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя также отметил, что договоренности об экспорте из РФ зерна и продовольствия по Черному морю в рамках зерновой сделки всё еще не работают. Он сообщил, что Россия не смогла экспортировать ни одного зернышка.

Между тем 7 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым подчеркнул необходимость продолжать реализацию зерновой инициативы и работать над снятием имеющихся ограничений для экспорта российского зерна. В свою очередь, Лавров заявил, что российская часть зерновой сделки не выполняется вообще.

14 марта Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023