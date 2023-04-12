В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 12 апреля, заявил, что перспективы дальнейшего продления зерновой сделки «не такие уж хорошие».

Срок продления соглашения истекает 18 мая.

По словам Пескова, представители ООН прикладывают определенные усилия для соблюдения условий сделки. Однако вторая половина договора, касающаяся поставок российского продовольствия, по-прежнему не работает, добавил он.

«Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах. В этой связи, конечно, если судить по состоянию на сегодня, то перспективы не такие уж хорошие», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Накануне, 11 апреля, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью «Известиям» заявил, что на данный момент шансы на продление зерновой сделки после 18 мая составляют 50%. Он отметил, что с момента предыдущего продления сделки в середине марта радикальных изменений по этому вопросу не было.

Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым 7 апреля подчеркнул необходимость продолжать реализацию зерновой инициативы и работать над снятием имеющихся ограничений для экспорта российского зерна.

Также Чавушоглу подчеркнул, что Турция признает правомерность требований России о снятии данных ограничений. В свою очередь, Лавров указал, что российская часть зерновой сделки не выполняется вообще.

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 3 апреля отметил важность свободного экспорта российского продовольствия и удобрений для международного сообщества. Он отметил, что ООН продолжает поддерживать контакты с соответствующими сторонами, а также с США и Великобританией, чтобы добиться прогресса в этой области.

18 марта Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.